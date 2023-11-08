公益電動車月資費高 謝國樑和業者協調：光陽I-One降了

基隆市公益青年就業電動機車上月開始受民眾申請，但各區公所和展示中心申請案件不如預期，主要是電池月資費高讓民眾卻步，盼能降低。議員今天詢問是否可調降？市長謝國樑說，近2周市府和2家業者討論，其中光陽I-One原本599元綁約5年，可調整為499元綁約3年，方案比以前好。

議員郭美秀今天總質詢表示，青年公益電動車不少年輕人覺得月資費太高，綁約年限也太長，市長允諾要和業協調，是否有進展？年輕人都很關心，如果能降低幫助會比較大。

謝國樑說，感謝大家對青年電動機車的關心，前一陣子他一直在思考方案有沒有調整的空間，近2周市府密集和光陽和中華兩家車商2家業者開會協調，其中光陽I-One提出一個新方案，原本599元綁約5年，願意調整為499元綁3年。

謝國樑說，光陽I-One這一款499元綁3年的新方案有比以前更好，但中間有一些細節會不同，原來大約可跑400公里，但新方案減為180公里。現在很多青年朋友，常是雙北的通勤族，多是騎機到火車站、客運站轉搭到雙北，因此符合年輕人的轉乘需求，並可利用1200元月票。

謝國樑指出，目前市府環保局正在進行程序審核推進，程序完成後即可實施，以前申請者也可回溯變更月資條件。

基隆市政府今年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，光陽和中華兩家車商參與，每輛中央經濟部和環保部的1萬及地方3萬共4萬元補助計畫，等於免費送車。光陽配合專案的機車是I-One和S6兩款，中華則是勁炫125。電池資費分別為每月599元、990和1099元等不等方案。

申請條件必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車換購電動機車，在1萬2000名額以內，在1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆且連續在籍，並須於獲得補助起連續5年，每年完成在基隆市至少4小時以上的公益服務。