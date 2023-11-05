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紅葉部落發展蛋產業 新建2雞舍
花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社號召部落長者「老人養老雞」，現有18名社員，平均年齡60多歲，療癒身心外，售蛋收入也能幫補家計，穩定經營3年，近日獲得原民會補助，新建兩座共有雞舍，可飼養400多隻蛋雞，成為部落重要的產業發展基地。
紅葉福利雞蛋生產合作社3年前由前縣議員林榮輝成立，接手黎明教養院「退休」蛋雞，原本產蛋量只剩5成的老母雞，在部落長輩的用心照顧下回春，產蛋量提升到7成，長輩也有生活重心。
蛋雞原本養在社員家中，空間有限，為擴大飼養規模，合作社爭取到原民會前瞻基礎建設經費補助，去年起分4年一共補助1350萬元，其中200多萬元用來興建共有雞舍。
62歲的方阿秀養雞3年，丈夫辭世後，養雞成為生活重心，還會帶著孫子一起照料，每個月有幾千元收入，也不無小補；70歲的王亞男也表示，每天要照顧雞隻，有事情可做，時間就過得特別快。
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