前瞻經費挹注 花蓮紅葉部落新建共有雞舍發展部落產業

花蓮縣萬榮鄉紅葉福利雞蛋生產合作社號召部落長者「老人養老雞」，療癒身心外，售蛋收入也能幫補家計，穩定經營3年，近日獲得原住民族委員會補助，新建兩座共有雞舍，採友善方式飼養蛋雞，成為部落重要的產業發展基地。

紅葉福利雞蛋生產合作社3年前由前縣議員林榮輝成立，接手黎明教養院「退休」蛋雞，原本產蛋量只剩5成的老母雞，在部落長輩用心照顧下回春，產蛋量提升到7成，長輩也有生活重心。

蛋雞原本養在社員家中，空間有限，為擴大飼養規模，合作社爭取到原民會前瞻基礎建設經費補助，去年起分4年一共補助1350萬元，今年新建兩座共有雞舍，可飼養400多隻蛋雞。

今天啟用，原民會主委夷將·拔路兒，縣議員簡智隆、萬榮鄉長梁光明、花蓮縣政府原住民行政處部落經濟科長鄧凱倫等人都出席。

花蓮玉里鎮部落成長的夷將·拔路兒走訪雞舍，想到兒時自家養雞的回憶。他說，原民會以前瞻經費核定補助全國23個計畫，共挹注4.35億元，支持部落發展特色農業、生態旅遊、文化產業，紅葉部落的福利蛋雞可照顧部落長者、返鄉青年，還善用閒置土地，符合當前環境永續的潮流。合作社理事主席林榮輝反映聯外交通不便，夷將允諾會研議如何協助。

合作社經理黃雅平說，現有18名社員，平均年齡60多歲，以友善方式養雞，品質受肯定，前幾個月蛋荒時，詢問度更高。

近日新建兩座共有雞舍，從西部引入法國種的蛋中雞飼養，收入可用來維持合作社運作，也提供部落老輩、年輕人打工機會；合作社還協助社員改善家中雞舍的通風、光線、空間等，打造更友善環境，希望蛋雞在紅葉部落快樂生長、下蛋。