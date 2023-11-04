花蓮長者友善飼養蛋雞 擴建帶動部落產業發展

花蓮縣萬榮鄉一群長者成立福利雞蛋生產合作社，以友善飼養方式讓老人照顧老雞，今年合作社申請中央經費，擴建共有雞舍，增加行政人力，購買年輕蛋雞，讓合作社永續經營。

花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社今天舉行共有雞舍開幕活動，原住民族委員會主委夷將．拔路兒（Icyang．Parod）等人到場參與，合作社理事主席林榮輝導覽園區。

夷將．拔路兒指出，原民會支持部落產業發展，以前瞻基礎建設經費核定全台23案，共補助新台幣4.35億元，其中紅葉福利雞蛋生產合作社核定1350萬元，分4年進行。

夷將．拔路兒說，今天前來了解實際經營狀況，讓他想起小時候老家前也有雞舍的回憶，感覺很親切，這次到訪，合作社成員反映部落對外交通不方便，需要改善，會再開會討論如何協助。

花蓮縣紅葉福利雞蛋生產合作社經理黃雅平表示，合作社成立3年，之前是跟社福機構收購退休蛋雞供長輩飼養，當時產蛋量不多，提供固定收購據點就飽和，沒有多餘經費拓展，人事費也是靠寫計畫爭取公部門經費。

黃雅平說，為讓合作社能永續經營，向原民會申請部落產業升級計畫，增設共同雞舍可飼養400多隻蛋雞，未來由合作社購買蛋雞、飼料，提供社員飼養，有部分是飼養在共同雞舍，增加合作社收入維持行政運作。

黃雅平說，過去老蛋雞產蛋量有限，長輩每週約1至2000元收入，未來這批年輕蛋雞提供更穩定的產量，加上技術輔導，改善社員雞舍，確保通風、光線、溫度跟空間條件符合「友善蛋雞聯盟蛋雞動物福利標準」規範飼養，讓蛋雞快樂生長。

紅葉福利雞蛋生產合作社目前共有18名成員，平均年齡約60歲，共同雞舍會配置行政人力，也提供長者輪班顧雞的打工機會。黃雅平說，待運作更穩定，可增加更多社員。

今年62歲的社員方阿秀說，參加合作社有人幫忙改造雞舍，教他們養雞，最初跟著先生一起加入，前幾年先生病逝後經歷一段難過日子，還好這群雞都很乖都陪著她，看到雞心情就好，還會帶著孫子一起養雞。