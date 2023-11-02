亞洲首座 花蓮有機農業研究中心揭牌

花蓮區農業改良場成立「有機農業研究中心」，昨天正式揭牌啟用，是全世界第5座、亞洲第1座有機農業研究機構，未來除了研究有機農業與培育有機青農，也連結國際合作，成為國內外重要有機技術的橋梁。

有機農業研究中心從2015年開始籌設，駐美代表蕭美琴在立委任內推動，連結花蓮農改場及農業部各單位籌畫。期間與退輔會台東農場協調，經行政院核准無償移撥10.27公頃土地，並完成農業用地變更為機關用地，總經費約2億元。

研究中心成立目標，包括研發出更完整的有機先進技術，解決有機發展技術瓶頸，訓練更多有機青農投入有機產業，也整合全國各改良場有機農業技術，更希望代表國家加強與世界各國交流合作。園區內有3棟氣候變遷調適溫網室，研究因應氣候暖化，金針新品種選育及啤酒花有機栽培試驗等。

場區有試驗調查室、有機加工示範模廠、有機大豆處理場、文旦自動化加工示範場，及育成基地青農辦公室等。後方農田區有青農育成及農民學院操作區、生態系統服務及循環農業區、新興熱帶果樹及園藝作物試驗區、減碳耕作栽培研究區等。

場長楊大吉表示，有機農業研究中心帶動國內外有機發展，過去試營運時，美國聯邦眾議員參訪團、韓國有機學會等都來參觀，促使有機農業國際上的合作。未來致力於有機農業技術向上提升，期待花蓮作為有機農業首發有機縣，朝有機國家方向邁進。