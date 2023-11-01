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解決花蓮垃圾問題還年省5000萬 台泥氣化爐下月營運

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣與台泥公司合作推動水泥窯協同處理廢棄物，在台泥和平廠興建再生資源利用中心，含一座氣化爐，預計下月17日正式啟用。圖／縣府提供
花蓮縣與台泥公司合作推動水泥窯協同處理廢棄物，在台泥和平廠興建再生資源利用中心，含一座氣化爐，預計下月17日正式啟用。圖／縣府提供

花蓮縣政府環保局與台灣水泥攜手推動水泥窯協同處理廢棄物，經一段期間試燒，下月中旬正式營運，預計載運花蓮、吉安、秀林、新城及卓溪5市鄉家戶垃圾，以每天處理200噸計算，每年減碳4萬公噸，還能省下垃圾處理、轉運費用逾5000萬元。

花蓮縣每天產出垃圾量約174公噸，除了部分鄉鎮有垃圾掩埋場，以往必須轉運到宜蘭利澤焚化爐處理。為了解決垃圾危機，具備自主處理能力，縣府以促參方式與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，在台泥和平廠區內興建DAKA再生資源利用中心，包含一座氣化爐，結合既有水泥窯系統，將廢棄物替代水泥窯部分原料與生煤，8月興建完成，經縣府同意備查試營運計畫，9月起投料試燒。

環保局副局長饒慶龍表示，水泥旋窯的高溫高於一般焚化爐，不會產生戴奧辛，且氣化爐採負壓密閉艙設計，經過一段時間試燒，完全沒有異味，上月縣議會保安小組議員們也曾前往視察；全案預計12月17日正式營運。

饒慶龍說，正式營運後，每天預估處理200公噸生活垃圾，目前規畫載運花蓮市、吉安鄉、秀林鄉、新城鄉、卓溪鄉的家戶垃圾，每天約150至170公噸，還有4、50公噸的餘裕，會逐步去化堆置或真空打包的8萬多噸垃圾。

環保局估計，氣化爐啟用後，可縮短垃圾送往外縣市處理的運輸距離，且不需要支付飛灰、底渣的清運費用，若以每天處理200噸計算，每年減碳量可達4萬公噸，減少垃圾處理費2187萬餘元，垃圾轉運費用約3011萬元。

花蓮 廢棄物 吉安

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