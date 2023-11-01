亞洲首座有機農業研究中心揭牌 搭起國內外技術橋梁

花蓮區農業改良場成立「有機農業研究中心」，今天正式揭牌啟用，是全世界第五座、亞洲第一座有機農業研究機構，未來除了培育有機農業青農與研究，也連結國際合作，成為國內外重要有機技術的橋梁。

有機農業研究中心從2015年開始籌設，駐美大使蕭美琴在立委任內推動，連結花蓮農改場及農業部各單位籌畫。期間與退輔會台東農場協調，經行政院核准無償移撥10.27公頃土地，並於完成農業用地變更為機關用地，總經費約2億元。

農業部代理部長陳駿季指出，有機農業目前面積全台有2萬3000多公頃，成長速度很快，消費者慢慢接受有機農產品，期待成立研究中心，用技術支持有機農業發展。有機農業不是只要不噴藥、不施肥就種得起來，需要更精進的資材與生物防治等，期望研究中心成為樞紐，結合全台的農業與學術單位，帶動有機農業進到下一世代。

蕭美琴特別錄製影片祝福，她表示，面對氣候變遷，有機栽培需要專業研究技術支援，農業永續發展是當年在花蓮服務時，跟大家共同努力的目標，有機農業研究中心籌建過程中都親自參與。前部長陳吉仲持續推動有機農業促進法，在駐美代表處成立全球唯一的農業組，成功與美國簽署有機同等性協議，大幅增加台美有機農產品貿易。

新任場長楊大吉表示，有機農業研究中心帶動國內外有機發展，要讓農產品種得起來、種得好也賣得好，研究中心過去試營運時，有美國參眾議院、韓國等駐台使節都來參觀，促使有機農業國際上的合作。

楊大吉說，未來建置青農有機培育基地及相關技術場域，成為有機農業的樣本；栽培上病蟲害防治資材的部分，同樣不遺餘力多元開發。在有機農業上的省工與栽培，整合有機智慧化管理，讓有機農業技術向上提升，民眾得到更好的有機農產品，期待花蓮作為有機農業首發有機縣，朝有機國家方向逐步邁進。