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蘭嶼拼板舟受損嚴重 縣府擬助重造

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
小犬颱風重創台東蘭嶼，拼板舟受損，連船屋也被強風吹毀。圖／議員黃碧妹提供
小犬颱風重創台東蘭嶼，拼板舟受損，連船屋也被強風吹毀。圖／議員黃碧妹提供

小犬颱風重創台東蘭嶼，達悟族傳統拼板舟及船屋受損嚴重，島上隨處可見受損殘骸，議員要求縣府協助重造。原住民族行政處表示，目前正研擬復振計畫，預計補助50％或60％造船經費，若重造傳統式拼舟板船屋也考慮納入補助。

月初小犬颱風挾帶逾17級強風襲擊蘭嶼，民宅受損嚴重，開元港沉沒船隻59艘，另有2艘無法尋獲。議員黃碧妹指出，除捕撈船隻外，此次拼舟板颱風災損難以估算，拼板舟是文化象徵，也是族人謀生工具，從建造樹材到下水儀式等過程，需要人力時間及大自然配合，盼縣府協助重建。

縣府原民處長方銘總表示，全島約有100艘拼板舟，各部落都有提報受損，每艘造價約40萬至50萬不等，預計會以50％或60％經費比例來補助重造，復振計畫已送行政院原民會審查，原民會允諾以最快速度核定。

黃碧妹進一步指出，颱風同步摧毀造船木料，未來還要思考何種樹材適合造船，另外強風也摧毀不少船屋，希望復振計畫同步補助船屋重造經費。

方銘總說，目前優先協助居民修繕民宅，另提報拼板舟復振計畫，預計在每個部落設造舟復振示範點；船屋考慮納入復振補助，不過希望捨棄鐵皮屋，改蓋傳統式船屋較為牢固。

小犬颱風 蘭嶼 議員

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