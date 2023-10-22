聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆劉銘傳隧道「光環境」年底開放參觀 採預約制兼顧生態
基隆市定古蹟劉銘傳隧道今年3月間封閉，施作光環境及入口意象型塑計畫統包工程，目前正在驗收及改善缺失。文化局長江亭玫今天說，目標是今年底開放參觀，但為了保護隧道內的生態，將採預約方式，安排遊客遊覽步道，降低對生態的干擾。
中國清朝光緒13年（1887年）4月28日，台灣巡撫劉銘傳奏准建造鐵路，隔年春天台北府到基隆段開工，並在獅球嶺開通隧道，光緒16年（1890年）8月竣工。日本治台期間改線，竹仔寮隧道1898年完成後，停用獅球嶺隧道。為了避免和獅球嶺砲台混淆，後來改名劉銘傳隧道。
文化局發包改善劉銘傳環境和入口意象，工期是今年3月20日到6月7日。江亭玫說，目前已就驗收時發現的缺失，要求包商改善，目標是今年底開放參觀。
江亭玫表示，為了提升開放民眾參觀劉銘傳隧道旅遊品質，除了工程要更加完善，考量保護隧道內生態，將不會是民眾自由進出，而是採預約制。樂一路出口停車亂象，也會尋求當地居民配合，改善道路環境。
安樂區鶯歌社區發展協會社區在麥金路中山高下方，設計「劉銘傳鐵路遺址」，展現社區總體營造成果。遺址也有「光環境」設計，日前才點燈，結果導覽看板已被貼上「廣告」，並有機車停放亂象。安樂區長簡翊哲今天說，明天就會派人去清除貼在看板上的張紙，維護環境整潔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言