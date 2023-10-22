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基隆劉銘傳隧道「光環境」年底開放參觀 採預約制兼顧生態

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市定古蹟劉銘傳隧道光環境及入口意象工程正在驗收，文化局希望能在今年底開放民眾預約參觀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市定古蹟劉銘傳隧道光環境及入口意象工程正在驗收，文化局希望能在今年底開放民眾預約參觀。記者邱瑞杰／攝影

基隆市定古蹟劉銘傳隧道今年3月間封閉，施作光環境及入口意象型塑計畫統包工程，目前正在驗收及改善缺失。文化局長江亭玫今天說，目標是今年底開放參觀，但為了保護隧道內的生態，將採預約方式，安排遊客遊覽步道，降低對生態的干擾。

中國清朝光緒13年（1887年）4月28日，台灣巡撫劉銘傳奏准建造鐵路，隔年春天台北府到基隆段開工，並在獅球嶺開通隧道，光緒16年（1890年）8月竣工。日本治台期間改線，竹仔寮隧道1898年完成後，停用獅球嶺隧道。為了避免和獅球嶺砲台混淆，後來改名劉銘傳隧道。

文化局發包改善劉銘傳環境和入口意象，工期是今年3月20日到6月7日。江亭玫說，目前已就驗收時發現的缺失，要求包商改善，目標是今年底開放參觀。

江亭玫表示，為了提升開放民眾參觀劉銘傳隧道旅遊品質，除了工程要更加完善，考量保護隧道內生態，將不會是民眾自由進出，而是採預約制。樂一路出口停車亂象，也會尋求當地居民配合，改善道路環境。

安樂區鶯歌社區發展協會社區在麥金路中山高下方，設計「劉銘傳鐵路遺址」，展現社區總體營造成果。遺址也有「光環境」設計，日前才點燈，結果導覽看板已被貼上「廣告」，並有機車停放亂象。安樂區長簡翊哲今天說，明天就會派人去清除貼在看板上的張紙，維護環境整潔。

基隆市麥金路在中山高下方的「劉銘傳鐵路遺址」日前點燈，近日出現導覽看板被貼上廣告物及機車停放亂象。圖／讀者提供
基隆市麥金路在中山高下方的「劉銘傳鐵路遺址」日前點燈，近日出現導覽看板被貼上廣告物及機車停放亂象。圖／讀者提供
基隆市麥金路在中山高下方的「劉銘傳鐵路遺址」日前點燈，近日出現導覽看板被貼上廣告物及機車停放亂象。圖／讀者提供
基隆市麥金路在中山高下方的「劉銘傳鐵路遺址」日前點燈，近日出現導覽看板被貼上廣告物及機車停放亂象。圖／讀者提供
基隆市麥金路在中山高下方的「劉銘傳鐵路遺址」日前點燈，近日出現導覽看板被貼上廣告物及機車停放亂象。圖／讀者提供
基隆市麥金路在中山高下方的「劉銘傳鐵路遺址」日前點燈，近日出現導覽看板被貼上廣告物及機車停放亂象。圖／讀者提供
基隆市定古蹟劉銘傳隧道光環境及入口意象工程正在驗收，文化局希望能在今年底開放民眾預約參觀。記者邱瑞杰／攝影
基隆市定古蹟劉銘傳隧道光環境及入口意象工程正在驗收，文化局希望能在今年底開放民眾預約參觀。記者邱瑞杰／攝影

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