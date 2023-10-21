洛神花不敵颱風減產2成 台東金鋒「捅洛神」開放報名
台東縣金峰鄉洛神花產量居全國之冠，今年受小犬颱風及病蟲害影響，產量減少2成且延後上市。鄉公所表示，雖然產量不如往年，為慶祝收穫季到來，預計11月11日舉辦市集及音樂節， 12月9日舉辦「捅洛神」競賽，遊客可報名體驗。
金峰鄉約種植40公頃落神花，每年11月進入採收期，農民採收洛神花萼要動用許多人力，返家後還要替花萼去籽，所以衍生出「捅洛神」活動，洛神花系列活動舉辦至今逾20年。
金峰鄉公所今早在原住民文化創意產業聚落舉辦記者會，宣告今年度原鄉大地藝術生活季系列活動即將登場，歡迎大家到金峰鄉欣賞自然景觀、聆聽部落歌謠、品嘗原民美食。
公所指出，洛神、小米及紅藜是金鋒三寶，洛神花具備極高營養價值，也是排灣族的紅寶石，2023原鄉大地藝術生活季系列活動預計下月展開，11月11日下午在正興村青年會辦市集及音樂節，12月9日在正興村霎時客棧旁舉辦「捅洛神」競賽，另規畫洛神花田闖關、製作蜜餞或果醬等手工教學，各部落全體動員迎接一年一度盛事。活動詳情可在上班時間詢問產業暨觀光發展所，電話為（089）751144 分機323。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言