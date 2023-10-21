洛神花不敵颱風減產2成 台東金鋒「捅洛神」開放報名

台東縣金峰鄉洛神花產量居全國之冠，今年受小犬颱風及病蟲害影響，產量減少2成且延後上市。鄉公所表示，雖然產量不如往年，為慶祝收穫季到來，預計11月11日舉辦市集及音樂節， 12月9日舉辦「捅洛神」競賽，遊客可報名體驗。

金峰鄉約種植40公頃落神花，每年11月進入採收期，農民採收洛神花萼要動用許多人力，返家後還要替花萼去籽，所以衍生出「捅洛神」活動，洛神花系列活動舉辦至今逾20年。

金峰鄉公所今早在原住民文化創意產業聚落舉辦記者會，宣告今年度原鄉大地藝術生活季系列活動即將登場，歡迎大家到金峰鄉欣賞自然景觀、聆聽部落歌謠、品嘗原民美食。