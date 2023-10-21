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洛神花不敵颱風減產2成 台東金鋒「捅洛神」開放報名

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣金峰鄉是全台洛神花最大產地，可加工成蜜餞或餅乾、茶包。記者徐白櫻／攝影
台東縣金峰鄉是全台洛神花最大產地，可加工成蜜餞或餅乾、茶包。記者徐白櫻／攝影

台東縣金峰鄉洛神花產量居全國之冠，今年受小犬颱風及病蟲害影響，產量減少2成且延後上市。鄉公所表示，雖然產量不如往年，為慶祝收穫季到來，預計11月11日舉辦市集及音樂節， 12月9日舉辦「捅洛神」競賽，遊客可報名體驗。

金峰鄉約種植40公頃落神花，每年11月進入採收期，農民採收洛神花萼要動用許多人力，返家後還要替花萼去籽，所以衍生出「捅洛神」活動，洛神花系列活動舉辦至今逾20年。

金峰鄉公所今早在原住民文化創意產業聚落舉辦記者會，宣告今年度原鄉大地藝術生活季系列活動即將登場，歡迎大家到金峰鄉欣賞自然景觀、聆聽部落歌謠、品嘗原民美食。

公所指出，洛神、小米及紅藜是金鋒三寶，洛神花具備極高營養價值，也是排灣族的紅寶石，2023原鄉大地藝術生活季系列活動預計下月展開，11月11日下午在正興村青年會辦市集及音樂節，12月9日在正興村霎時客棧旁舉辦「捅洛神」競賽，另規畫洛神花田闖關、製作蜜餞或果醬等手工教學，各部落全體動員迎接一年一度盛事。活動詳情可在上班時間詢問產業暨觀光發展所，電話為（089）751144 分機323。

金峰鄉公所今早在原住民文化創意產業聚落舉辦記者會，宣告今大地藝術生活季系列活動11月11日起登場。記者徐白櫻／攝影
金峰鄉公所今早在原住民文化創意產業聚落舉辦記者會，宣告今大地藝術生活季系列活動11月11日起登場。記者徐白櫻／攝影

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