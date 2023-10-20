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海馬尾巴勾海扇直立覓食 獲選潮境年度最佳照

中央社／ 基隆20日電

基隆市政府今年培訓95名海洋公民科學家，募集到逾1200張潮境保育區珍貴照片，其中1張海馬尾巴勾著海扇直立著似乎正在覓食，獲得年度最佳照片。

「基隆市潮境保育區生態調查暨海洋公民科學家成果展」下午在東岸商場舉行，海洋公民科學家葉宏偉今年9月某日晚間，在潮境保育區拍攝到巴氏侏儒海馬尾巴勾著海扇，直挺挺似乎正在覓食畫面，可愛模樣十分逗趣，而背景的海扇也正伸出觸手補食，宛如綻放花朵，與海馬相互映襯，獲得潮境保育區年度最佳照片。

此外，基隆市政府產業發展處表示，藉由海洋公民科學家鏡頭，也在潮境保育區發現1種「深海蟹」會剪取珊瑚放在身上作為偽裝，學者專家尚在搜尋相關資訊，並協助辨識物種，不僅為潮境保育區增添一絲神秘感，更凸顯出海洋公民科學家的無限可能。

產發處指出，潮境保育區成立至今逾7年，透過今年的調查發現，不僅魚種總數較去年成長，潮境保育區記錄到151種魚類，且更記錄到較多體長超過40公分的大型魚類。

產發處長林鼎超指出，市府針對潮境保育區訂定2.0管制方案，未來將分為核心區及永續利用區，並訂定分區管制、總量管理及資格審核等制度，以維護海洋保育區生態資源，方案已獲農業部核定，預計於明年第1季公告實施。

產發處表示，潮境保育區成果展在東岸商場3樓展出到29日，明天和22日從下午2時到晚間8時也安排海洋市集，歡迎民眾前往參觀，一同探索海洋之美。

基隆

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