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花蓮環保局設移動式水質感測器 隨時監控水質

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣環保局在縣內易受汙染水域，設置移動式水質感測器，協助環保人員及時掌握河川水質變化。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣環保局在縣內易受汙染水域，設置移動式水質感測器，協助環保人員及時掌握河川水質變化。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣環保局為防治水汙染，在縣內易受汙染水域，設置移動式水質感測器，協助環保人員及時掌握河川水質變化。環保局表示，縣內列管事業單位多達500多家，不可能一一去查，有了感測器能有效降低人力成本，還能依情況移動，保護水資源。

花蓮目前在8處流域設置移動式水質感測器，儀器可自動測得所在水域的水體酸鹼值、溫度、溶氧量及導電度變化趨勢，利用物聯網技術結合傳感設備，透過大數據分析，將即時監控資料回傳後台，預警有汙染問題，協助環保人員及時掌握河川水質變化，強化稽查作業，有助於改善當地水文環境。

環保局水汙染防治科長彭如秀表示，感測器放置的位置，大多是常被民眾投訴的水域，像是河川、排水溝渠等，在合適的地點放置感測器。水質數據上傳後發現異常，第一時間人員先在遠端判讀，確認儀器運作正常，再到現場查看有沒有汙染的可能，稽查更有效率。

彭如秀說，花蓮列管事業有500多家，包括工廠、醫院、飯店業及畜牧業等，不可能派人監控；只要民眾或民代關切，或可能出現汙染的水域，也達到一定的規模，就會放置感測器檢測。在感測器上有太陽能板，可提供足夠電力運作，也請鄉親不要隨意移動感測器，避免監測數據異常。

縣長徐榛蔚呼籲，請鄉親們一同守護當地生態環境，為後代子孫留下一片乾淨的淨土，共同打造永續花蓮美好願景。

水質 花蓮 監控

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