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颱風攪局 南橫月底復通恐跳票

聯合報／ 記者徐白櫻蔡世偉／連線報導
台20線南橫公路舊雪峰橋路段地基流失，導致南橫交通中斷，公路局原預計本月30日通車，全力趕工中。圖／關山工務段提供
台20線南橫公路舊雪峰橋路段地基流失，導致南橫交通中斷，公路局原預計本月30日通車，全力趕工中。圖／關山工務段提供

南橫公路高雄通往台東交通，因台東端舊雪峰橋路段地基流失，埡口平台至向陽段中斷，原訂10月底復通，但海葵、小犬颱風接連來襲，加上入秋山區氣候變化大，白天施工時數驟降，本月底通車時程恐生變。

關山工務段表示，道路通行安全為首要考量，下周會勘確認；地方旅宿業對南橫延後通車直言「不忍苛責」，期許道路盡速修復，迎接南橫觀光春天。

7月底杜蘇芮颱風挾帶豪雨，台20線臨105線38.8至39.2公里，台東端舊雪峰橋路段地基流失300公尺，埡口平台至向陽道路全面中斷，南橫公路東西向自7月31日起封閉搶修3個月，之後卡努颱風來襲，高雄端明霸克露鋼便橋受損，直至上月29日梅山口至埡口段恢復一般管制通行，但人車仍不能通往台東，高雄端進入僅能於埡口平台迴轉下山，西進西出。

公路局南區養護工程分局關山段長林進芳指出，舊雪峰橋路段工程原預估本月30日搶通，但卡努、蘇拉、海葵及小犬等颱風接連來襲，山區降雨影響施工，且時序10月後山區易起霧，若有落石不易察覺，施工危險度上升，施工天數比預期少，本月30日能否完工通車，仍待近期現場會勘。

「心都沉下來了！」南橫公路中斷，遊客減少上山，東西兩端觀光業生意一落千丈，南橫東段天龍飯店業者張紅雲表示，多數旅客喜歡走南橫全線，東進東出的人比較少，這段時間住宿率降至2成，國慶連假也只有3成左右。

張紅雲說，雖然期待路通，但颱風接二連三來襲，山上施工很辛苦，不忍心苛責公路單位，東段目前可通行至向陽森林遊樂區，林相優美又能泡湯，歡迎遊客上山。

「早有心理準備！」高雄甲仙區餐飲業者表示，生意雖受影響，但與東部比起來應該好多了，因南橫西段目前開放埡口段，部分登山客仍會暢遊南橫三星，多少也增加甲仙遊客進出，期許政府加緊趕工，並將現有道路橋梁穩固、甚至升級，地方都期待南橫春天早點來臨。

南橫 卡努颱風 台東

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