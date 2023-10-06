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山域救人無數 花蓮消防隊員尤世萱獲獎

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮消防局新秀分隊員尤世萱。圖／花蓮消防局提供
花蓮消防局新秀分隊員尤世萱。圖／花蓮消防局提供

花蓮縣消防局新秀分隊隊員尤世萱7年前從警專畢業分發到花蓮服務，歷經0206大地震及0402太魯閣號事故救援，最常參與的是山域事故救援，今年獲選為國家搜救指揮中心實際執行搜救任務類有功人員。尤說，獲獎榮耀不單屬於他，而是屬於救災的同伴們。

27歲尤世萱來自彰化，高二時因班上同學相約報考警專，自認體力不錯報考警專消防科系，成為33期學生，畢業前夕選填時，因對花蓮有興趣，得知彰化往返花蓮只要搭4小時火車就能抵達，便選擇花蓮被分發到新秀分隊服務，一待就是7年。

尤世萱說，新秀分隊轄區包括太魯閣國家公園，轄區範圍大，涵蓋多座山頭及步道，有許多山難案件，需要上山下海執行各種山域、水域等勤務，工作項目多元。

尤世萱分享印象最深刻的山域救援經驗，去年有山友在奇萊東稜沿海林道求援，當天原本預計僅需半天救援時間，都沒帶過夜裝備，到現場卻發現人在全是斷崖的對岸，無法1天內抵達，大家只好就地過夜，隔天再將人救下山，是特別的經驗。

尤世萱說，山域救援雖然辛苦，不過順利將患者救下山，並獲得對方與家屬的感謝，便覺得很有成就感。

花蓮 太魯閣國家公園 山難

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