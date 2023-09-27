影／與其花50億蓋市政大樓 謝國樑：不如做青年公益電動車

基隆市113年度總預算編竣，歲入238億、歲出240億，但市長謝國樑重要政見公益電動車卻沒有編入，引發關注。謝國樑今天說明，今年首批編3.6億要執行1萬2千輛，要到明年底才能執行完，如果編了預算又沒有執行完，會被審計部糾正，對預算也不好。

基隆市113年度總預算歲入及歲出編列完成，除因應基隆捷運編列1億及推展各項市政建設之餘，仍勉力償還債務，相較於市長謝國樑剛上任時債務餘額67億元，預估明年年底債務餘額為66億，減少1億元規模；青年電動車政策則未編列。

謝國樑今天上午到信義國小參加營養午餐培訓會議時說，以每個月執行1千輛電動車來說，要到明年底才能執行完前一批的預算，如果編了預算又沒有執行完，這是會被審計部糾正，而且對預算反而不好的。

謝國樑表示，他認為應該專注在目前首批1萬2千輛的執行情形，去估出明年下半年第四季，如果還有交新車的空間，會編在113年的追加預算。今年首批約在11月才會陸續交車，如果每月真正交1千輛的話，也要交到明年11月，如果113再編入預算，如果執行不完反而是一項缺失。

謝國樑說，政府的資源要花在刀口上，雖然大家話都會這麼說，但他覺得如何有效的去運用，讓民眾有感，才是他的責任，他不敢說做得很好，但他也有把政府的錢當做是很重要的資源，好好去運用。

「有人認為可能要蓋50億大樓，有人認為要讓年輕人做公益獲得電動機車。」謝國樑指每個人的取向不同，很難說誰對誰錯，他都尊重不同看法，也會好好利用這些資源。

謝國樑並說，這次歲出比較高，但比他剛上任市長時，債務還少掉1億元。