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2023蘭陽媽祖文化節南方澳出發 上千信眾護金媽祖登船

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
海巡艦船包含4000公噸級的新竹艦在港口噴射水柱，恭送媽祖出港。記者陳敬丰／攝影
海巡艦船包含4000公噸級的新竹艦在港口噴射水柱，恭送媽祖出港。記者陳敬丰／攝影

宜蘭年度最大宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」今天登場，上午海巡從南方澳漁港抵達烏石漁港，中午開始展開2天半的陸巡。上午6時許，南方澳南天宮附近湧入上千信眾，7時許縣長林姿妙、議長張勝德等人護南天宮金媽祖登船，上百艘漁船從港口出發，海巡署新竹艦等船噴射水柱慶賀。

宜蘭縣政府自2019年舉辦媽祖文化節，今年首度開放民眾報名登船，共800人，200名縣內、600名縣外；縣府表示，第一次開放登船就得到熱烈回響，報名很快額滿。今天上午6時許，距離登船上有1小時左右，上千民眾已經聚集在南方澳南天宮，報名民眾興奮等待登船，虔誠信徒準備見證媽祖起駕。

林姿妙、張勝德、立法委員陳琬惠、蘇澳鎮長李明哲、羅東鎮長吳秋齡等人早早到達現場，上午6時20分許，法師在南天宮主持啟駕科儀，請南天宮金媽祖為首的各宮神像、牌位準備登船，展開共計3天的海陸大遶境，現場鑼鼓喧天、鞭炮炸響。

科儀結束後，各宮媽祖陸續登船，林姿妙與南天宮主委林棋山、蘇澳漁會理事長蔡源龍傳香，上午7時許，林姿妙、張勝德等人一起護持金媽祖，從南天宮行至第一漁港上船。林姿妙表示，有賴媽祖保佑讓宜蘭一整年風調雨順，她日前也說，此次陸巡將走完全程，感謝媽祖。

上午7時半許，第一艘領航漁船出發，上百艘漁船經過跨港大橋，景象蔚為壯觀；海巡艦船包含4000公噸級的新竹艦在港口噴射水柱，恭送媽祖出港。船隊預計上午11時抵達烏石漁港，靠岸後舉行海陸會香，下午1時許從頭城漁會出發，開始為期2天半的陸巡，預計24日下午7時回鑾南天宮。

今天上午6時許，距離登船上有1小時左右，上千民眾已經聚集在南方澳南天宮，報名民眾興奮等待登船，虔誠信徒準備見證媽祖起駕。記者陳敬丰／攝影
今天上午6時許，距離登船上有1小時左右，上千民眾已經聚集在南方澳南天宮，報名民眾興奮等待登船，虔誠信徒準備見證媽祖起駕。記者陳敬丰／攝影
法師在南天宮主持啟駕科儀，請南天宮金媽祖為首的各宮神像、牌位準備登船，展開共計3天的海陸大遶境，現場鑼鼓喧天、鞭炮炸響。記者陳敬丰／攝影
法師在南天宮主持啟駕科儀，請南天宮金媽祖為首的各宮神像、牌位準備登船，展開共計3天的海陸大遶境，現場鑼鼓喧天、鞭炮炸響。記者陳敬丰／攝影
上百艘漁船經過跨港大橋，景象蔚為壯觀。記者陳敬丰／攝影
上百艘漁船經過跨港大橋，景象蔚為壯觀。記者陳敬丰／攝影
上午7時許，林姿妙、張勝德等人一起護持金媽祖，從南天宮行至第一漁港上船。記者陳敬丰／攝影
上午7時許，林姿妙、張勝德等人一起護持金媽祖，從南天宮行至第一漁港上船。記者陳敬丰／攝影
上午7時許，林姿妙（前排左三）、張勝德（前排左五）等人一起護持金媽祖，從南天宮行至第一漁港上船。記者陳敬丰／攝影
上午7時許，林姿妙（前排左三）、張勝德（前排左五）等人一起護持金媽祖，從南天宮行至第一漁港上船。記者陳敬丰／攝影
上午7時半許，第一艘領航漁船出發。記者陳敬丰／攝影
上午7時半許，第一艘領航漁船出發。記者陳敬丰／攝影

媽祖 林姿妙 遶境

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