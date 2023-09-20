基隆28對新人聯合婚禮 有一對因基隆廟口吃水煎包邂逅

基隆市政府舉辦的聯合婚禮，今天傍晚在基隆港東岸旅客中心麗都蝶客花園登場，28對新人在山海城景和美麗夕陽的襯托下，由市長謝國樑主婚，有一對因到基隆廟口吃水煎包而邂逅；還有一位患有罕見疾病的新郎，在新娘不離不棄陪伴，決定牽手走下半輩子。

市長謝國樑帶領全場新人宣讀誓詞，在基港分公司總經理高傳凱等嘉賓見證下，甜蜜完成終身大事。

謝國樑提到，婚禮現場洋溢滿滿幸福感，每對新人相遇的故事都很浪漫，而市長秘書也是今天的新人，在邁向人生新階段的起點時，市長鼓勵新人結婚後，要增產報國多生幾個孩子，提振基隆生育率。

民政處長張淵翔表示，今年有28對新人報名成功，其中不乏有長跑10年以上的情侶，甚至有從國中因隔壁座位借立可白而結緣的新人，還有一對因基隆廟口的水煎包而邂逅。更令人感動者，還有一位患有罕見疾病的新郎，在新娘不離不棄陪伴，並經歷了人生的酸甜苦辣後，決定牽手走下半輩子。

今年聯合婚禮有慶安宮、基隆港務分公司、台灣電力公司、基隆長榮桂冠酒店、大日開發有限公司(叁肆行)、泉利米香等在地企業團體贊助新人彩品。每對新人可獲得市長致贈的金鏟子、結婚書約，今年加碼贈送好酒及小家電。議長童子瑋也贈送家電微波爐。