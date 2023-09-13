基隆新橫濱常客滿通勤族搭不上車 國光1813D將調整增班
基隆市立委參選人鄭文婷近日接獲通勤民眾陳情，國光客運中山區1813D路線行經新橫濱地段經常客滿，民眾搭不上車苦 等好幾班車才上得了車，有一半的通勤時間都花在等車，怨聲載道。今天傍晚國光客運回覆，18日起調整1813D的車距時間，同時也加開班次。
鄭文婷表示，近期與中山區議員施偉政多次與國光客運協調，盼能增加1813D尖峰時段班次，經多次前往拜會與協調，今天傍晚國光客運國光客運子公司執行董事黃春福、基隆廠廠長王阿水、基隆站站長陳桂子等人到服務處拜訪，公布調整作法，希望能讓新橫濱一帶的通勤民眾順利搭車。
鄭文婷說，因應民眾通勤需求，國光客運將縮短車距，原20分鐘一班，縮短為改成15分鐘一班，部分時段更縮短發車時間為8分鐘一班，並將在上午8時50分加開一班，原本9時班次調整為9時5分發車，等於增加多班次。
議員施偉政說，中山區近期新社區戶數較多，當人口增加時，也會對主要道路的順暢程度帶來考驗。如果要降低道路疏運的乘載，大眾運輸系統一定要密集且有效率，感謝國光積極回應改善，希望能夠緩解目前搭不上車的狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言