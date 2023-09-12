台東池上新生兒超幸福 生育補助及禮金上看10萬

台東縣長饒慶鈴今日宣布頭胎生育補助從3萬加碼至4萬。除縣府補助外，池上鄉制定自治條例，每育一新生兒發放2萬元婦女生育補助，且每年發放1萬元兒童生日禮金至4歲，等同一出生就能領6萬，若加上縣府頭胎4萬補助，有機會領到10萬。台東市明年也要跟進，預計每胎補助5千元。

縣府社會處今日舉辦新生兒專屬生日禮和改版記者會。縣長饒慶鈴宣布，台東是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，明年元旦起，第一胎生育補助將由現行的3萬元加碼至4萬元，持續推動台東為育兒友善城市。

除縣府補助金外，池上鄉、台東市等鄉鎮也陸續推出獎勵措施，池上鄉金額最誘人。鄉長林建宏指出，為鼓勵鄉民生育，公所制定自治條例，每一新生兒出生，婦女可領2萬補助，沒有分哪一胎，小孩每年生日另有1萬元生日禮金，公所自身補助6萬。如果縣府頭胎加碼，池上第一胎新生兒最高可領至10萬元。

林建宏說，生育補助實施後，近年新生兒人數有增加，不過因為長輩凋零人數多，整體人口數還是下滑。

台東市公所今年編列預算，明年元旦起每胎補助5千元。市長陳銘風表示，出生率等於國防戰力，今年災後復原爭取180名國軍支援，因為人力不足，最後只能分配70人，希望小孩多生一點，別再讓往生的人比出生的人還多。