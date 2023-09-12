快訊

非綠整合難題 學者：藍白合後年輕人恐不再支持柯文哲

全家沒人幫忙！受夠當中秋烤肉「工具人」 媳婦出招斷婆婆5年情勒

避高虹安爭議神隱2天？ 柯文哲明說明地方黨部用人檢討

台東池上新生兒超幸福 生育補助及禮金上看10萬

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣府第一胎生育補助明年元旦起加碼至4萬元，池上新生兒還能另領6萬元婦女生育補助及兒童生日禮金。記者徐白櫻／攝影
台東縣府第一胎生育補助明年元旦起加碼至4萬元，池上新生兒還能另領6萬元婦女生育補助及兒童生日禮金。記者徐白櫻／攝影

台東縣長饒慶鈴今日宣布頭胎生育補助從3萬加碼至4萬。除縣府補助外，池上鄉制定自治條例，每育一新生兒發放2萬元婦女生育補助，且每年發放1萬元兒童生日禮金至4歲，等同一出生就能領6萬，若加上縣府頭胎4萬補助，有機會領到10萬。台東市明年也要跟進，預計每胎補助5千元。

縣府社會處今日舉辦新生兒專屬生日禮和改版記者會。縣長饒慶鈴宣布，台東是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，明年元旦起，第一胎生育補助將由現行的3萬元加碼至4萬元，持續推動台東為育兒友善城市。

除縣府補助金外，池上鄉、台東市等鄉鎮也陸續推出獎勵措施，池上鄉金額最誘人。鄉長林建宏指出，為鼓勵鄉民生育，公所制定自治條例，每一新生兒出生，婦女可領2萬補助，沒有分哪一胎，小孩每年生日另有1萬元生日禮金，公所自身補助6萬。如果縣府頭胎加碼，池上第一胎新生兒最高可領至10萬元。

林建宏說，生育補助實施後，近年新生兒人數有增加，不過因為長輩凋零人數多，整體人口數還是下滑。

台東市公所今年編列預算，明年元旦起每胎補助5千元。市長陳銘風表示，出生率等於國防戰力，今年災後復原爭取180名國軍支援，因為人力不足，最後只能分配70人，希望小孩多生一點，別再讓往生的人比出生的人還多。

生育補助 新生兒

延伸閱讀

台東寶寶人數又上升 饒慶鈴霸氣宣布頭胎加碼至4萬元

台東金峰路斷送醫難 縣府：最快月底恢復單線通車

支援台東風災復建 陳其邁：互助是應該的

風災後高雄支援復建5天 饒慶鈴率團隊鞠躬致謝

相關新聞

高麗菜漲到懷疑人生 台東人氣水煎包老闆店休3周喊「無奈！」

菜價高漲，高麗菜甚至出現一粒400元天價。台東人氣名店「小胖水煎包」夏天堅持用高山高麗菜當內餡，上月底開始因菜價飆漲停業...

台東池上新生兒超幸福 生育補助及禮金上看10萬

台東縣長饒慶鈴今日宣布頭胎生育補助從3萬加碼至4萬。除縣府補助外，池上鄉制定自治條例，每育一新生兒發放2萬元婦女生育補助...

基隆老鷹嘉年華人偶亮相「全都孕」 周六森巴熱情遊行

基隆海洋老鷹嘉年華將於16日下午3時登場，基隆市長謝國樑今天在文化廣場社區藝術創作坊，與表演團隊宣布啟動，當天下午市區將...

台東寶寶人數又上升 饒慶鈴霸氣宣布頭胎加碼至4萬元

台東縣是去年全台唯一新生兒出生數正成長的縣市，縣府社會處今日舉辦新生兒專屬生日禮改版記者會。縣長饒慶鈴宣布，明年元旦起，...

台東金峰路斷送醫難 縣府：最快月底恢復單線通車

蘇拉、海葵颱風接連來襲，台東縣金峰鄉主要聯外道路東64鄉道路基流失，替代道路崎嶇難行引發民怨。縣長饒慶鈴率團隊勘災，指示...

3千噸颱風廢棄物 台東環保局拚命清

海葵颱風橫掃台東9鄉鎮市造成大量路樹傾倒，至今清出3千公噸樹幹、樹枝等廢棄物，各地垃圾掩埋場堆積如山、清運車排隊入場，甚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦