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花蓮青宅積淹水 專家抓漏建議增排水孔

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

海葵颱風日前為花蓮帶來強降雨，新城鄉青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井一直有水傾瀉而出，形成「室外下大雨、室內下小雨」。縣政府邀請新北市土木建築學會理事長余烈調查淹水原因，余烈表示，頂樓排水孔只有兩個，下大雨根本來不及宣洩，需要增加排水孔。

余烈表示，頂樓那麼大面積，至少400坪，建築師只設計很小、大約1英寸半的2個排水孔，「如果下大雨，怎麼來得及洩水？」水積到一定的高度就會高過門檻，從樓梯淹進來；另一部分可能從管道流進來，從2樓走廊電箱開始積水。

余烈建議，頂樓應在側面女兒牆打排水孔，看是要拉管線或直接排水都可以，大樓管委會在颱風或大雨來之前，要記得清理排水孔，不要有樹葉雜物阻塞，讓頂樓不要積水。

余烈指出，9月3日下午1點時雨量達70毫米，已超過原規畫容納的58.34毫米，可能下水道排水功能不足，應該要增加排水箱涵、加人排水溝斷面等。

青年住宅管委會主委李紳旭說，以前降雨量沒有這麼多，這次青年住宅排水宣洩不及，導致走廊積水，希望縣政府協助檢視排水系統，用最適合的方式解決問題；至於電梯有水流進來，是因為1樓的水從電梯縫隙淹到地下室，電梯井廠商檢查後使用無虞。

連姓住戶說，青年住宅很多積水、地磚浮起等問題都有反映，也跟縣府開了2、3次會議，都沒有解決；250萬元的房價確實是很便宜，但居住品質不要淪為「二百五」，希望縣政府幫幫忙。

縣府建設處長鄧子榆表示，將協助社區盤點是否有最佳改善方式，也會要求施工廠商整修維護；針對下水道排水斷面不足問題，會請下水道科與主管單位討論規畫改善。

青年住宅 電梯 海葵颱風

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