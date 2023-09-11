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南澳漁港被當露營區 加強巡邏

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭南澳漁港的整補區被露營車占用，縣政府要求加強驅離。圖／大南澳漁港管理發展協會提供
宜蘭南澳漁港的整補區被露營車占用，縣政府要求加強驅離。圖／大南澳漁港管理發展協會提供

宜蘭縣南澳漁港的整補區遭民眾開著露營車進去，把港區當成烤肉、打牌聚會場，休憩涼亭也長期遭人占用當成餐廳。宜蘭縣大南澳漁港管理發展協會最近向縣政府陳情，縣政府表示，會請安檢單位加強巡邏驅離露營客，至於休憩涼亭部分，國產署已依竊占罪送辦處理。

宜蘭縣大南澳漁港管理發展協會最近向縣政府陳情，有人會去南澳漁港露營過夜，民眾開著露營車駐停，使用食漁館樓下的自來水清洗、現場烹煮烤肉，晚上還打牌吃喝歡笑，此舉已經妨礙到漁民整補魚網作業，希望主管單位協助執行管理。

大南澳漁港管理發展協會還在陳情公文指出，漁港休憩涼亭原來是做為漁民聚會討論會議的場所，卻遭竊占改建餐廳營業多年，質疑縣政府維護隱瞞，希望不要有圖利或其他不好嫌疑，讓人詬病。

大南澳漁港管理發展協會理事長林永寶強調，最近幾次颱風威脅，漁港因為沒有「漁港漁民守望相助辦公室」，致使漁民生命有威脅、漁船管理有困難，為此大南澳漁港管理發展協會向縣政府申請成立守望相助辦公室，盼協助管理維護。

對此，縣政府表示，漁港應以漁民相關作業為主，已經請南澳漁港附近的安檢單位人員加強巡邏，若再有發現露營烤肉情事，立即驅離；至於休憩涼亭被占用一事，因為是國有財產署土地，國產署已將全案依竊占罪函請地檢署偵辦中。

南澳 露營 漁民

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