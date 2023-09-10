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露營車佔據漁港烤肉打牌超誇張 宜蘭南澳安檢所驅離
宜蘭南澳漁港範圍內竟然有民眾開著露營車進去，把港區當成烤肉、打牌聚會場，超誇張，休憩涼亭也長期遭人佔用當成餐廳。宜蘭縣大南澳漁港管理發展協會最近向縣政府陳情，縣政府表示，會請安檢單位加強巡邏驅離露營客，至於休憩涼亭部分，國產署已依竊佔罪送辦處理中。
宜蘭縣大南澳漁港管理發展協會最近向縣政府陳情，南澳漁港經常有人去露營過夜，民眾開著露營車駐停，使用食漁館樓下的自來水清洗、現場烹煮烤肉，晚上還打牌吃喝歡笑，此舉已經妨礙到漁民整捕魚網作業，希望主管單位協助執行管理。
大南澳漁港管理發展協會還在陳情公文指出，漁港休憩涼亭原來是做為漁民聚會討論會議的場所，卻遭竊佔改建餐廳營業多年，質疑縣政府維護隱瞞，希望不要有圖利或其他不好的嫌疑，讓人詬病。
大南澳漁港管理發展協會理事長林永寶強調，最近幾次颱風威脅，漁港因為沒有「漁港漁民守望相助辦公室」，致使漁民生命有威脅、漁船管理有困難，為此大南澳漁港管理發展協會向縣政府申請成立守望相助辦公室，盼協助管理維護。
對此，縣政府表示，漁港應以漁民相關作業為主，已經請南澳漁港附近的安檢單位人員加強巡邏，若再有發現露營烤肉情事，立即驅離；至於休憩涼亭被佔用一事，因為是國有財產署土地，國產署已將全案依竊佔罪函請地檢署偵辦中。
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