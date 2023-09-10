宜蘭工策會總幹事、農業處副處長接連病逝 讓人不捨

宜蘭縣政府兩位重要主管、幹部最近相繼傳出病逝消息，縣工策會總幹事林文裕因癌症復發7日離世、農業處副處長蘇文甲突發心臟疾病昨晚往生，縣府接連痛失兩名大將，讓人感到不捨。

來自民間企業的林文裕，2021年初被延攬進入縣政府擔任勞工處長，兩年前發現罹患舌癌，經治療後病情控制良好，今年1月轉任宜蘭縣工商發展投資策進會總幹事，兩個月前發現病情擴散住院治療，同仁去探望他時覺得精神還不錯，卻不幸在本月7日病逝，享年70歲。

蘇文甲是台南縣永康人，台南一中畢業後考上公職來到宜蘭縣政府服務，曾經擔任農業處林務課長及水保課長、宜蘭縣動植物防疫所所長，去年升任農業處副處長，他在縣府服務將近30年，熟稔大小事務。上上周五晚間在家裡感到腹部不適，隔天突發心肌梗塞，昏迷送入加護病房，連日來搶救無效，昨晚宣告不治，得年55歲。