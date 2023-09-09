海科館千人健走飽覽山海美景 謝國樑鼓勵多運動更健康

今天是國民體育日，國立海洋科技博物館舉辦健走活動，參加民眾一路走訪風光明媚的潮境海景、復育公園飛天掃把，再沿步道走上101高地，飽覽海科館周邊「森川里海」人文景色。基隆市長謝國樑鼓勵民眾多到戶外走走，讓身體更健康。海科館長陳素芬號召守護環境，讓地球跟下一代都更健康。

海科館運用環境部補助經費籌辦今天登場的千人健走活動，謝國樑和陳素芬上午8點半一起主持鳴槍儀式，與會的老老少少隨即從海科館廣場出發，經過水準原點、長潭里漁村到潮境公園，欣賞海灣美景和九份山城，接著到復育公園，當地飛天掃把和鸚鵡螺溜滑梯是知名景點。

復育公園有條步道通往101高地，兩旁生態豐富，健走民眾一路向上，在高地欣賞壯闊海景，遠眺基隆嶼。接著下山到65高地，回到海科館，全程3公里。海科館有準備獎品供參加者抽獎，頭獎是40吋液晶電視。

陳素芬表示，海科館除了各場館會辦展覽，園區步道也是健走運動的好路線。選在9月9日國民體育日辦理健行，希望民眾都能健康久久，也期盼透過活動宣導健康過生活理念，大家要多接觸大自然，共同守護地球的環境與資源。