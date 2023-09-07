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陳瑩奔走4年 爭取花東42筆台糖地劃編原保地

中央社／ 台東縣7日電

原住民立委陳瑩奔波4年，爭取台糖42筆土地增劃編原保地，讓原耕作的原住民取得土地所有權狀，台糖表示會盡全力配合。

陳瑩今天在台東縣政府召開「台糖土地增劃編原住民保留地」座談會，邀請原民會、台糖和台東縣政府、鄉鎮公所業務承辦人，及台糖土地承租戶參加。

陳瑩說，許多原住民於部落使用的土地為台糖所有，因台糖土地認定為「非公有」的情況，導致無法依規定增劃編為原住民保留地（原保地），行政院民國96年前後向台糖價購土地，提供原住民增劃編為原保地，之後即沒有再辦理。

她多次向行政院建議，凡符合劃增編原保地要件的台糖土地，政府應該協助價購提供原住民增劃編為原保地；依照目前整理在民國35年就擁有租約的資料，台東有18筆、花蓮24筆土地。

陳瑩進一步說，行政院向台糖價購土地供原住民增劃編為原保地，僅在96年間辦理過1次，當時行政院以「公告現值」價格向台糖價購土地共有263筆，面積約67.08公頃，金額為新台幣1億9千萬元。

立委陳瑩表示，因為96年向台糖辦理價購土地之後，發現有許多原住民的土地遺漏，所以希望行政院辦理「第2次向台糖價購土地」讓這42筆土地供原住民增劃編。

她說，行政院96年「第1次向台糖價購土地」時，價格是以「公告現值」採計，目前台糖希望「第2次向台糖價購土地」以「市價」辦理，總金額恐高達1億7千萬元，行政院向台糖價購土地的預算，她會極力去爭取，但仍希望台糖應以「配合政府政策」的概念，讓第2次價購土地比照第1次價購模式辦理，以「公告現值」計價。

陳瑩表示，經清查現在推動「第2次向台糖價購土地」的42名申請人的長輩，都是在35年就擁有租約的原住民，這當然符合增劃編原保地的規定，政府於情於理都應該協助價購土地，還給原住民。

陳瑩表示，推動「第2次向台糖價購土地」是因為原住民族土地流失成為台糖的土地，希望行政院可以盡速核定價購計畫，回應原住民族的土地正義，讓「還我土地」政策可以做得盡善盡美。

參加會議的台糖人員允諾會盡全力配合，參加會議族人感謝陳瑩這4年來的幫忙。

原住民 行政院 陳瑩 花蓮

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