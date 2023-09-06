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花蓮青年住宅颱風積淹水 縣府：短期強降雨排水不及

中央社／ 花蓮縣6日電
海葵颱風為花蓮帶來大豪雨，縣府在新城鄉新建完成的青年住宅，出現電梯、走廊與地下室等處積水。圖／民眾提供
海葵颱風為花蓮帶來大豪雨，縣府在新城鄉新建完成的青年住宅，出現電梯、走廊與地下室等處積水。圖／民眾提供

颱風海葵影響期間，花蓮縣府興建的青年住宅發生部分大樓電梯、地下室積水，引發民怨；縣府今天指出，因短期強降雨導致排水不及，已要求施工廠商無償協助改善。

颱風海葵帶來豪雨，位於花蓮縣新城鄉新秀村的青年住宅部分電梯、地下室及住宅內也下起「大雨」，住戶屋內淹水，家具泡水，停車場也積水，居民抱怨連連。

花蓮縣政府今天舉行記者會說明青年住宅淹水原因，建設處長鄧子榆指出，經會同施工廠商、管委會及新城鄉公所人員會勘，這次災情較嚴重的B、C棟因位於基地低窪處，3日單1小時降雨70毫米、3小時累積104毫米的短期強降雨，導致社區排水溝、公共排水溝無法及時宣泄。

鄧子榆說，積水漫流到1樓店面、樓梯間、電梯間及地下停車場，住戶提供的電梯漏水畫面，就是位於地下室。

其餘包括住戶天花板漏水、走道積水及露台積淹水等問題，鄧子榆說，多為社區排水溝容量已滿，雨水排不下去導致滲水，另外也發現1處頂樓景觀燈毀損，雨水從孔洞滲進屋內。

鄧子榆指出，經會勘時發現，社區排水溝、公共排水溝都有淤積，已要求廠商無償協助社區改善。

鄧子榆表示，青年住宅已交屋約2年，這次颱風短期強降雨漏水、排水管不通等問題已由廠商協助，但後續因使用行為造成的損壞，就須由管委會負責維護管理，費用由管理費支出。

鄧子榆呼籲社會大眾理性看待問題，縣府災後很快協助社區釐清淹水原因、協助改善，也要求管委會未來面對颱風、豪雨時能確實做好防災措施，該放置擋水板就提早因應，相信能大幅減少淹水情況。

媒體質疑當初設計是不是沒有考慮到強降雨排水量，鄧子榆說，社區排水溝設計跟興建都沒問題，排水過程從社區排水、公共排水道到雨水下雨道，但只要過程有淤積狀況，就容易產生積淹水。

鄧子榆澄清，青年住宅計畫屬於自償性公共建設，以銷售收入抵付興建成本，並不是縣府編列新台幣22億元經費興建。

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