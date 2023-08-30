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花蓮海岸山脈茶傳捷報 日本世界綠茶大賽獲金賞獎

中央社／ 花蓮縣30日電

花蓮海岸山脈茶再傳捷報，富里鄉六十石山茶農林俊傑、玉里赤科山製茶職人陳期泓參賽日本世界綠茶大賽獲金賞獎，2人8月初才勇奪「美食奧斯卡」英國Great Taste Awards最高榮譽3星獎。

在日本靜岡縣舉辦的世界綠茶大賽自2007年起每年舉辦一次，今年是第17屆，8月17、18日完成所有評鑑，共有日、台、韓、法、泰、中6國、165件茶產品參賽，昨天公布得獎名單，林俊傑茶園「茶園．四季」獲金賞獎、陳期泓的露予農莊「迎香烏龍茶」、「蜜香紅茶茶包」獲2項金賞獎。

根據世界綠茶大賽的評分規則，分別對葉滋味、葉香氣、開發概念、性價比、包裝設計各占20%，顯示這是一個茶商品完全評鑑的比賽，挑戰性高，茶農除了葉滋味、葉香氣項目外，其餘3項評鑑要在有財力、人才具備的茶商公司或集團中勝出，困難度極高。

林俊傑告訴中央社記者，這是第二度參加日本世界綠茶大賽，除了對茶葉品質的精進，這一次更著重環保理念與包裝，由女兒設計、媽媽親手縫製茶布包提袋、月桃編織工藝家黃芳琪編製的盒子，結合人文、手作、繪畫將花蓮茶農生活、環保元素整合在茶禮盒中。

林俊傑在富里六十石山除種植金針，也經營茶園，25年來種茶、製茶獲獎無數，8月初才聯合妹婿陳期泓參賽英國星級美食大賞Great Taste Awards，以台灣蜜香紅茶征服英國500名專業評審的味蕾，雙雙贏得3星級最高榮譽，將於9月11日赴英國領獎。

對於種茶、製茶技術獲肯定，屢獲國際大獎，林俊傑謙虛表示幸運，他說最要感恩已過世的父親，2017年因為父親的鼓勵轉型為有機茶園，3年後用父親的名字參加第一屆全國有機茶比賽拿下銅牌，從此激勵自己不斷向更高品質邁進，希望台灣小農製茶技術及台灣好茶被世界看見。

日本 花蓮 茶葉

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