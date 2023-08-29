奇萊東稜3避難山屋 取得門牌後啟用

政府開放山林吸引民眾登山，但許多山友不熟悉山林，山難頻傳，甚至讓空勤總隊黑鷹直升機三年來救援成本破億，太魯閣國家公園管理處在奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地等3處登山勝地，興建「避難山屋」，將向花蓮縣秀林鄉公所申請門牌，完成後正式啟用。

空勤總隊花蓮隊長吳昆釗表示，這3間山屋位置較偏僻，可讓山友休息，若不幸發生意外，山屋有急救包等設備，可以緊急先處理，避免傷亡，有望減輕救援人力與壓力；對於空勤人員來說，受限於天氣與地形，山友若能先到山屋避難，也能增加救援機會。另天候不佳，山友到山屋遮風避雨，也不用救難人員冒險上山救援。

羅姓山友說，山上天氣變化大，有空間能遮風避雨避寒對山友來說是好事，且有時在營地搭帳紮營，帳篷或包包很常遭高山黃喉貂跟水鹿翻找，甚至是咬破，有山屋多少也能減緩裝備受損，不過山屋興建後很容易被商業團霸占，盼相關單位能有規範，遏止類似事件發生。

太魯閣國家公園管理處自2019年起規畫興建避難山屋，於屏風山興建1座山屋、鋸東避難小屋2座，已開放山友申請使用；去年起在奇萊東稜磐石中峰、北鞍三叉營地與大理石營地3處各興建1座避難山屋，建材使用強化鋼管與台灣杉木，可讓山屋輕量化也符合環保，考量抵擋颱風來襲時的強陣風，周邊特別設置蛇籠穩固。

太管處環境維護課長何文晟表示，之前由人力背載建材到海拔3600多公尺的高山，前後近千趟次運送，十分艱辛。去年請空中勤務總隊黑鷹直升機協助，吊掛山屋所需建材，也載運工程人員上山。一棟山屋建材重量約6公噸多，空勤直升機來回數10趟後，順利完成載運。