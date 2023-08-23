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避免猴子搶食 太魯閣天祥兩處開放室內用餐

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
為減少獼猴搶食，太魯閣國家公園管理處24日起開放天祥7-11二樓供民眾用餐。圖／太管處提供
為減少獼猴搶食，太魯閣國家公園管理處24日起開放天祥7-11二樓供民眾用餐。圖／太管處提供

太魯閣國家公園內的天祥是知名景點，但也因為台灣獼猴眾多，到超商買東西的民眾常遭獼猴「搶劫」，手提塑膠袋、水果、食物被猴子搶食。太魯閣國家公園管理處為減少人猴衝突，24起開放天祥超商及管理站大廳兩處供室內用餐，提醒遊客「食物不露白」，與猴共好。

天祥有統一超商及多家小吃、餐廳等，是太魯閣國家公園內提供餐飲的主要地區，尤其超商更是遊客重要生活補給站，但美食誘猴，不時傳出民眾才走出超商門口，剛買到的食物就被身手矯健的猴子一把搶走，也曾發生民眾因為突然被搶食，驚慌之下自己摔倒受傷的意外。

太管處表示，民眾的善意餵食，使天祥的獼猴養成取食人為食物的習慣，民眾只要手拿食物，或者在戶外用餐，很容易成為獼猴下手的目標，尤其超商門口成為搶食熱點，塑膠袋、冰棒、零食、飯糰、水果及含糖飲料等都名列「天祥猴猴美食榜」。

太管處推動「與猴共好」，宣導「食物不露白、不餵食、不接觸、不挑釁」的新四不原則，為了減少猴子搶食造成人猴衝突，決定從24日起，開放7-11天祥門市二樓，以及天祥管理站大廳供民眾用餐。

太管處表示，7-11天祥門市樓上為中橫故事館，目前開放部分空間供民眾用餐，原先可由門市內樓梯或外側樓梯經2樓落地門進入，為推展室內用餐，封閉原2樓外側出入口，請參觀民眾從7-11內樓梯進入故事館，也提醒民眾到天祥，食物一定要收妥在袋中，不要露天用餐，不餵食獼猴，與獼猴保持5公尺以上距離。

為減少獼猴搶食，太魯閣國家公園管理處24日起開放天祥管理站大廳供民眾用餐。圖／太管處提供
為減少獼猴搶食，太魯閣國家公園管理處24日起開放天祥管理站大廳供民眾用餐。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內天祥7-11門口，是台灣獼猴搶食的熱點。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內天祥7-11門口，是台灣獼猴搶食的熱點。圖／太管處提供
近年因民眾餵食，造成台灣獼猴聚集於天祥便利店與餐廳附近，養成找尋與搶食的習慣，圖為過去獼猴吃遊客給的冰棒。圖／太管處提供
近年因民眾餵食，造成台灣獼猴聚集於天祥便利店與餐廳附近，養成找尋與搶食的習慣，圖為過去獼猴吃遊客給的冰棒。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 台灣獼猴

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