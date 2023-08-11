部落投票流會 蘇花安和平至和中段卡關

蘇花公路安全提升計畫最後一哩路，花蓮和平至和中段的2個關係部落諮商同意投票，全部流會，再度卡關。蘇花改工程處表示，將連同蘇澳至東澳、和仁至崇德5個已通過的部落決議，一併附在環評報告書送審，和平至和中段會持續溝通，不排除請更高層出馬拜會地方人士，爭取同意。

和平至和中段採全段高架設計，銜接漢本路堤及中仁隧道，並設施和平匝道，路段總長5.5公里，包含4.8公里橋梁，沿線經過秀林鄉吾谷子及克尼布部落，依據原基法及諮商取得原住民族同意參與辦法規定，需取得部落會議投票同意。

吾谷子部落6月29日開會，出席戶數不足；克尼布部落前晚開會議決事項為「和平至和中段採全段高架方案，倘議決不同意，則採易落石路段以邊坡改善方式處理」，224戶僅78戶出席，未達2分之1門檻，同樣流會。

蘇花改工程處長李宗仁說，蘇花安共3段有7個部落，其餘2段5個部落都已投票通過，連同吾谷子、克尼布開會結果，附在環評報告書一併送審。會持續與地方溝通，希望2025年動工、2032年完工。

若改線為蘇花安將繞過台泥DAKA園區，但經過台泥和平工業港，許多村民憂心，觀光客因此不進園區，影響部落生計，台泥也擔憂，蘇花安外環高架會穿越和平港，恐損及和平港公司權益及破壞環境生態。

地方人士指出，和平港是國內少數歐盟認證的生態工業港，過往蘇花改施工過程防汙設施不夠完善，曾發生下雨時汙水漫遊到港區回淤幾千方的前例，台泥和平港公司才擔心蘇花安施工恐損及港區生態。

針對和平村2部落諮商同意投票相繼流會，台泥表示，和平工業港基於專業表達企業的擔憂，但最終只有部落才對蘇花安具投票權，因為部落諮商同意權是原基法賦予村民的重要權利。