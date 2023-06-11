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基隆大沙灣鯉魚旗文化季登場！海風吹拂 鯉魚旗海飄揚
基隆市大沙灣經濟文化發展促進會今天舉辦「鯉魚旗文化祭」活動，國民黨基隆市青工總會長余治明，帶領青工幹部擔任志工，帶領民眾體驗繪製鯉魚旗。會場另有市集、古蹟巡禮等活動，結合在地創生活動，發揚地方文化。
余治明表示，鯉魚旗當中的「魚」字，諧音是「雨」，也象徵基隆的雨水文化相當豐沛。因為豐沛，所以更要懂得珍惜的道理。希望透過活動，讓孩童學習到水資源得來不易，同時加深在地連結與情感。
國民黨立委參選人林沛祥出席活動，指鯉魚旗文化祭強化在地文化歷史，也啟發另類創新想法，建議文化局可以納入參考，基隆中元祭可嘗試融入其他多元的意象，展現傳統文化魅力，帶動經濟發展，相信未來會有更多人認識大沙灣鯉魚旗文化。
今天有不少國中、小學生和一般民眾到場，拿起色筆為鯉魚旗上色並在寫出願望，作品掛在大沙灣校官宿舍周圍，海風吹拂，鯉魚旗海飄揚，搭配市集餐車，結合在地創生，讓活動更具意義。
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