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宜蘭國際童玩藝術節宣布大好康 「購票抽汽車」搶先熱賣
宜蘭夏季大型旗艦活動國際童玩藝術節即將登場，目前票券預售及童玩護照正熱烈開賣中。縣政府今天宣布購票大好康，只要購票或申辦童玩護照都可以參加抽獎，把市價66.5萬元的汽車開回家。
縣長林姿妙今搭乘汽車進入宣傳記者會場，驚喜亮相。文化局表示，童玩節票價平日券250元、假日券350元，預售票平日200元、假日300元，6月30日前購買預售票，不分平假日每張都優惠50元。
即日起至8月13日購買童玩傳藝雙園區套票，含傳藝精選手作課程平日券450元、假日券550元，可在全家、OK超商或KLOOK及ibon線上售票系統購買。
此外在6月18日前申辦童玩護照，全國國中小學生及身份證號碼開頭G或設籍宜蘭縣民，優惠價100元，非宜蘭縣籍一般民眾400元，可至https://news.e-land.gov.tw 線上申辦，或用手機下載「宜蘭報乎你知」APP申辦。
縣政府今天更宣布「購票送汽車」，民眾購買童玩節票券或申辦童玩護照，活動期間到園區服務台領取抽獎券，即可參加抽獎，將在8月13日閉幕典禮中抽出幸運得主。
縣長林姿妙表示，邁入第28年的宜蘭國際童玩藝術節，7月1日至8月13日在親水公園舉行，預售票及童玩護照正熱烈開賣中，為鼓勵遊客參與童玩節，縣府送出市價66.5萬KIA汽車，讓抽中的幸運兒開回家。
林姿妙說，這次以「童玩原宇宙」為主題，將冒險、科技、元宇宙等元素融入遊戲、展覽、演出、交流4大主軸，從傳統童玩到科技童玩一次玩遍，一探浩瀚無垠的童玩宇宙；活動有刺激的高空遊具體驗、大量體戲水設施及VR、MR科技互動，還有來自世界各國的民俗樂舞團隊演出及星際派對遊行等，邀請全國大小朋友進入親水公園，歡樂一夏。
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