「花現東海岸」小旅行 欣賞美景沉浸大地藝術

東部海岸國家風景區最北端的遊客中心，除解說資訊、服務遊客外，戶外園區有自然生態步道、多樣化動植物，在山丘一角放置大地藝術節作品，以碧海藍天為背景，正是打卡拍照好景點。中央社 東部海岸國家風景區最北端的遊客中心，除解說資訊、服務遊客外，還利用空間新增藝術串連平台，由J工坊藝術家以循環再生物創意燈飾作品，形塑營造東海岸大地藝術旅行氛圍。

花蓮遊客中心位於花東海岸公路北端、海岸山脈山丘上，2020年展示室重新整修後，以嶄新風格呈現轄區內所有景點、部落旅遊資訊，以及東管處舉辦的年度常態觀光活動與運動賽事，更增添多媒體互動式地質與生態解說設施，便利民眾深入了解東部海岸風貌。

花蓮遊客中心主任李枝花告訴中央社記者，近期利用展場空間邀請J工坊藝術家利用生活中隨手可得的回收材料，如紙箱、衛生紙軸、壞掉的箱子、海邊撿的浮標、漁網、烤肉網等融入創作中，讓民眾看見循環回收再生創作帶來的驚喜感。

遊客中心戶外園區面積達10公頃，有環丘自然生態步道、多樣化動植物及蓮花池，目前正是台灣百合花盛開時節，值得遊賞，另外在山丘一角放置大地藝術節作品，以碧海藍天為背景，正是打卡拍照好景點。

李枝花指出，在國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，旅遊活動逐步回溫，東管處推出「花現東海岸、在地小旅行」，自即日起至7月31日止舉辦，歡迎民眾攜伴或中小學校安排戶外教學，讓大家體驗、了解東海岸之美。