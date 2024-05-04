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金門信合社歡慶60週年 期許邁向下個一甲子

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，與會貴賓一起切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影
金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，與會貴賓一起切蛋糕。記者蔡家蓁／攝影

金門信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，會中特別表揚資深的40年社員與資深員工，一起歡慶度過悠悠一甲子，理事主席盧志權在致詞時，感謝地區金融機構、縣府的支持，才有今日的信用合作社，他也期許在合作社同仁的努力下，持續成長，邁向下一個一甲子。

金門信用合作社「六十週年慶祝大會」於今天日中午在盈春閣餐廳舉行，包括縣府參議呂清福、財政處長陳國庭、金門縣總工會理事長盧志忠、前金門縣長李炷烽、全台各合作社主席、社員、合作廠商等到場祝賀，其中澎湖的信合社還特別搭2趟飛機到來，堪稱是「跨島」，超有誠意。

盧志權表示，金門是偏鄉地區，信合社於民國53年成立，由陳卓凡擔任首任理事主席，成立之初還特別赴台前往各合作社考察，相當辛苦艱難。當時籌措的經費很少，他也感謝地區金融機構、縣府的支持，才有今日的信用合作社。他也期許在合作社同仁的努力下，持續成長。

參議呂清福說，經過一甲子的成長，他很肯定金門信合社目前營運已經是地區重要的金融機構，在縣府立場也很樂意看到其茁壯，在歷任理事主席帶領下，業務蒸蒸日上，他也期許未來信合社的存放款業務更好。

李炷烽表示，他與信合社有很深的情感，他在40年前擔任中正國小的校長時，當時中央鼓勵儲蓄，每位學生每周都要存款，當時很多信合社理監事都是校友，建議他把學生存款移到信合社，他說，雖然貢獻不大，但對它的前景很看好。

他也透露一段歷史，在民國91年時，他時任縣長，當時的立委吳成典是財政部長林全的學長，當時他們就在想為何要把所有縣庫的營運交給土銀，他說，台灣有台灣銀行，不少人主張應該來成立「福建銀行」，當時本來中央要求要100億才能成立，幾經協商降到20億，可是最後卻因一些波折，功敗垂成。李炷烽說，如果當時有成立金門自己的銀行與信合社合作，應該現在會大有可為。

今天的慶祝活動，同時表揚資深理監事陳錫達。資深社員李明瑄、陳忠勇、黃奕焮、王添泉、陳再德。資深員工董倫銘、周錫良、蔡奇岳、許應震、歐陽奇峰、董志堅、陳根增、陳易新、唐惠清、洪信德、洪致祥、楊彩貝、陳雅慧、薛明惠、方秀香、楊慧真、許凌瑜、蔡佩芬、陳玉萍、李彥婷、許淑真、董筱鳳、林美珠、陳淑惠等人。

金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，會中特別表揚資深員工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，會中特別表揚資深員工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，理事主席盧志權期許邁向下個一甲子。記者蔡家蓁／攝影
金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，理事主席盧志權期許邁向下個一甲子。記者蔡家蓁／攝影
金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，會中特別表揚資深的40年社員。記者蔡家蓁／攝影
金門縣信用合作社今天舉辦60週年慶祝大會，會中特別表揚資深的40年社員。記者蔡家蓁／攝影

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