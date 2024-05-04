幼兒園假日托育服務 澎湖馬公率先推動

澎湖馬公市立幼兒園「假日托育服務」今天正式啟動。假日托育計畫旨在支援雙薪家庭，讓家長在假日也能安心工作，孩子們也能在專業的環境中得到妥善照顧。

這項假日托育計畫服務時間為每週六全天（上午8時至下午4時），馬公市立幼兒園也對超時接送有應對措施，保證孩子安全。市公所表示，假日托育報名有24名小朋友，首日實際到課16人。

馬公市長黃健忠前往馬公市立幼兒園園本部，實地了解首日開班情況和家長們需求。黃健忠表示，假日托育服務是對市民家人承諾的一部分，確保每個孩子都在健康、安全環境中成長。假日托育實施首日是一個好的開始，相信隨計畫推廣和家長對托育服務的了解增加，參與人數將會逐步提升。

黃健忠感謝馬公市民代表會、家長、馬市幼團隊與各社區支持和合作，未來會持續優化假日托育服務，確保滿足市民需求，成為一項持續的成功計畫。