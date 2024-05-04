快訊

柯文哲為新光集團將北士科地一分為三？ 產發局點出原因

湯優盃／「屠龍」後累了 周天成歷史一役首點不敵金廷

幼兒園假日托育服務 澎湖馬公率先推動

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖馬公市立幼兒園「假日托育服務」今天正式啟動。假日托育計畫旨在支援雙薪家庭，讓家長在假日也能安心工作，孩子們也能在專業的環境中得到妥善照顧。

這項假日托育計畫服務時間為每週六全天（上午8時至下午4時），馬公市立幼兒園也對超時接送有應對措施，保證孩子安全。市公所表示，假日托育報名有24名小朋友，首日實際到課16人。

馬公市長黃健忠前往馬公市立幼兒園園本部，實地了解首日開班情況和家長們需求。黃健忠表示，假日托育服務是對市民家人承諾的一部分，確保每個孩子都在健康、安全環境中成長。假日托育實施首日是一個好的開始，相信隨計畫推廣和家長對托育服務的了解增加，參與人數將會逐步提升。

黃健忠感謝馬公市民代表會、家長、馬市幼團隊與各社區支持和合作，未來會持續優化假日托育服務，確保滿足市民需求，成為一項持續的成功計畫。

幼兒園 托育 馬公

延伸閱讀

澎湖望安將軍2離島 幸福小巴投入營運

澎湖國際海上花火節開幕 璀璨之夜引爆人潮

澎湖花火炫武遊西瀛武轎踩街 為海上花火節暖身

台南、澎湖麗娜輪「說走就走」 議員批業者短線發觀光財

相關新聞

柯志恩秀與陳其邁同框照近5千人按讚 支持者喊「接棒高雄」

高雄市政府慶祝母親節，今天在鳳山行政中心舉辦「美力媽媽」頒獎典禮，市長陳其邁出席，贈康乃馨祝賀。國民黨立委、高雄市黨部主...

高雄綠園道這裡違規最嚴重 居民盼翠華路建橋連結鼓山車站

高雄翠華路南端至厚生路便中斷，未能跨過高雄運河連結河對岸的鐵路街20巷，車輛往來必須繞ㄇ字形經過河西路，對居民生活或至對...

屏東泰國蝦養殖業歹年冬 潮州今舉辦賽神蝦活動拉抬買氣

全國80%泰國蝦養殖在屏東縣，屏東縣泰國蝦養殖40%在潮州鎮，潮州鎮公所今天在台鐵潮州鐵道文化園區舉辦「賽神蝦」，盼藉由...

阿勃勒、野牡丹花季繽紛怒放 屏東一北一南慢活賞花趣

每年5、6月是屏東阿勃勒盛開季節，金黃色的花朵隨風搖曳，一串串如風鈴般的阿勃勒花從樹上垂落，在微風輕拂後花朵翩翩落下，彷...

影／高級體驗 高雄3位老阿嬤使用千萬黃金水洗腳

母親節將至，高雄左營大道上一家老字號銀樓今天推出「黃金洗腳」孝親活動，先將市價超過千萬的黃金及平安水一起煮沸，提供給老主...

寄養家庭媽展現超越血緣的愛 屏東表揚這位模範母親很特別

寄養家庭用愛和溫暖默默幫助曾經身心受創的孩子走出傷痛，感受愛和希望，是失依兒少的守護天使，但要成為寄養家庭，對多數人而言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。