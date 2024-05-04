高雄綠園道這裡違規最嚴重 居民盼翠華路建橋連結鼓山車站

高雄翠華路南端至厚生路便中斷，未能跨過高雄運河連結河對岸的鐵路街20巷，車輛往來必須繞ㄇ字形經過河西路，對居民生活或至對岸的台鐵、輕軌鼓山站搭車非常不便，希望建造橋樑連接。高雄市工務局表示，會待九如橋完工通車後，再評估當地交通動線需求。

日前媒體報導，高雄鐵路地下化後市府利用舊鐵道空間闢建綠園道，供行人及自行車使用，但不少路段機車騎士為了抄捷徑，直接穿越綠園道，險象環生。新聞披露後警方加強執法取締，並研議公告牌面、科技執法等管制車輛進入。

其中違規最嚴重的為翠華路南端至厚生路處，因騎士至此必須繞ㄇ字形經過河西一路，才能至高雄運河對岸的鐵路街20巷，期間必須通過5處紅綠燈及2處輕軌平交道，為了方便常有許多人騎上綠園道穿越。

鼓山區厚生里長歐瑞清說，此處在鐵路地下化前，還有一條機車便橋供居民往來，地下化及輕軌建設時，居民也多次建議要建造橋樑，結果市府不聽民意，只做了綠園道，斷了居民的交通便橋，民眾抱怨連連多次陳情也無結果。

他說，政府建設應以便民為主，居民也不想違規，但如此設計光等紅綠燈及輕軌就飽了，才會這麼多人抄捷徑走綠園道。何況政府鼓勵民眾多利用大眾運輸，如果有橋樑連結，居民將方便跨河到台鐵及輕軌鼓山站乘車。