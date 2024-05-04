影／高級體驗 高雄3位老阿嬤使用千萬黃金水洗腳
母親節將至，高雄左營大道上一家老字號銀樓今天推出「黃金洗腳」孝親活動，先將市價超過千萬的黃金及平安水一起煮沸，提供給老主顧替三位年逾9旬的老媽媽洗腳，藉此表達千萬祝福。顧客說，媽媽高齡93歲，難得有機會替她洗腳，活動很有意義。
金寶成銀樓創立於1947年，至今走過77個年頭，從2015年開始舉辦黃金洗腳活動，今年邁入第10年。今天再度號召老主顧推出母親節孝親活動，邀請三位滿頭白髮的老阿嬤接受兒媳敬茶及洗腳，另有小朋友替媽媽洗腳，活動場面溫馨。
近日黃金價格居高不下，銀樓數日前先將2公斤加60兩黃金放入鍋中，再加上廟宇祈求的平安水一起煮沸。業者李秀美說，以目前黃金市價來說，煮水黃金價值約9250萬元，早超過千萬元，黃金水象徵千萬祝福、財源滾滾。
上午10點多，活動展開，3位年逾9旬的老媽媽參加活動，先是敬茶，然後接受兒孫使用黃金水洗腳，臉上洋溢開心笑容。除長輩接受兒孫奉茶及洗腳外，另有小朋友替媽媽服務，活動涵蓋不同年齡層。
牙醫謝尚人陪同93歲媽媽謝曹荏參加活動，不時跟媽媽聊天，問她記不記得以前娘家也是開銀樓。謝說，母親娘家在屏東，家中開「金仔店」，他小時候常在店內玩耍，看見銀樓辦活動很有感，特別帶媽媽來回憶年輕歲月。
銀樓第三代李宗穎說，每年母親節前夕都舉辦活動，讓大家知道媽媽辛苦，一定要適時表達孝道。
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