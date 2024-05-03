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小琉球垃圾清運8度流標堆積500噸 環境部出招盼解圍

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉公所垃圾清運招標案流標8次，2月底起暫置場已累積約500噸垃圾，天熱時飄出的臭味讓下風處居民苦不堪言，縣環保局向環境部爭取到將每噸清運費提高到5000元，鄉公所前天公告招標外，也加強暫置場的環境消毒工作。圖／朱姓民眾提供
屏東縣琉球鄉公所垃圾清運招標案流標8次，2月底起暫置場已累積約500噸垃圾，天熱時飄出的臭味讓下風處居民苦不堪言，縣環保局向環境部爭取到將每噸清運費提高到5000元，鄉公所前天公告招標外，也加強暫置場的環境消毒工作。圖／朱姓民眾提供

屏東離島小琉球是觀光勝地，島上垃圾全靠船運載送至屏東崁頂垃焚化場，鄉公所去年辦理垃圾清運招標案8次均流標，2月底起暫置場已累積約500噸垃圾，天熱時飄出的臭味讓下風處居民苦不堪言；夏日旅遊旺季將至，縣環保局環境部爭取到將每噸清運費提高到5000元，鄉公所前天公告招標外，也加強暫置場的環境消毒工作。

小琉球在近3年的疫情期間之外，每年迎來百萬遊客，年垃圾量正常時逾2000噸，平日約5噸，假日翻倍，由鄉公所雇請環保清運公司跨海清運，送至屏東崁頂垃焚化場，年垃圾清運經費約1500萬元，由中央環境部全額補助。

琉球鄉公所說，去年以每噸4500元辦理垃圾清運招標，卻一直沒有廠商願意投標，已8次流標，公所只能動用自有財源，商請原來的環保清運公司加運到今年2月底，目前已累積約500噸垃圾，為避免垃圾散發的臭味影響環境和居民生活品質，暫置場每天執行清毒工作。

小琉球垃圾暫置場雖離住宅聚落有段距離，但附近居民說，3月天氣較涼，少下雨，異味不明顯，但4月清明連假開始，遊客明顯增加，垃圾量隨之變多，雨後淋濕的垃圾被曬乾後散發臭氣，無風時還好，起風時，下風處的居民苦不堪言，都要關上門窗。

鄉公所說，離島雇船渡海清運垃圾的成本本就偏高，加上去年物價全面上漲，是廠商不願投標的主因，向縣環保局反映後，環境部同意將補助清運費每噸4500元提高至5000元，前天已再上網招標，盼在進入夏日旅遊旺季前，順利解決垃圾清運難題。縣環保局說，向環境部爭取將清運費拉高逾一成，以符合離島清運成本，將密切關注是否順利標出，並請清潔隊強化消毒工作。

屏東縣琉球鄉公所垃圾清運招標案流標8次，2月底起暫置場已累積約500噸垃圾，天熱時飄出的臭味讓下風處居民苦不堪言，縣環保局向環境部爭取到將每噸清運費提高到5000元，鄉公所前天公告招標外，也加強暫置場的環境消毒工作。圖／朱姓民眾提供
屏東縣琉球鄉公所垃圾清運招標案流標8次，2月底起暫置場已累積約500噸垃圾，天熱時飄出的臭味讓下風處居民苦不堪言，縣環保局向環境部爭取到將每噸清運費提高到5000元，鄉公所前天公告招標外，也加強暫置場的環境消毒工作。圖／朱姓民眾提供

小琉球 環保局 環境部

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