最高補助15萬！高雄老屋全國第三多 市府首次補助外牆、修繕條件曝光

高雄市逾30年的老屋60.5萬戶，占比54％，居全國第三。高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。工務局指出，每件每平方公尺最高補助3500元，且合計不超過15萬元為限，總經費2千萬元，須於2024年12月2月前完成修繕。

各地老舊大樓不時傳出「磁磚雨」災情，危及公共安全。工務局長楊欽富指出，巡查建物結果統計顯示，外牆常有隆起、破損、裂縫、位移及剝落等劣化情形，為督促及協助大樓早日改善完成，首次辦理外牆維護修繕補助。

工務局說明，此案專案的補助對象為本市2008年12月31日（含當日）前取得使用執照之非公有建築物，且為6層以上的公寓大廈，由已完成報備的管理委員會或管理負責人提出申請，須委託開業的丙等以上綜合營造業或土木包工業使用原材質或類似材質，並於12月2日前完成修繕。

高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。圖／高市工務局提供

此外，本次補助依實際修繕金額覈實補助，已獲得市府及其他機關申請相同性質的補助不重複補助。有意願申請或對申請程序疑慮的大樓，可於上班時間電洽市府四維行政大樓5樓建築管理處(第五課、第六課)，電話07-3368333北高雄轄區分機2418至2422、南高雄轄區分機2423至2427各轄區承辦人。

申請文件及相關補助資訊可至「市府工務局建築管理處」網頁右方圖示-「113年度高雄市公寓大廈外牆飾材修繕補助專區」（網址：https://build.kcg.gov.tw/）查詢及下載，另市府都市發展局亦有老屋拉皮更新補助，如有需要可上都市更新服務網(https://urbanrenew.kcg.gov.tw)查詢，預算有限，用完會公告截止。