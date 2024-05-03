快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最高補助15萬！高雄老屋全國第三多 市府首次補助外牆、修繕條件曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。圖／高市工務局提供
高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。圖／高市工務局提供

高雄市逾30年的老屋60.5萬戶，占比54％，居全國第三。高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。工務局指出，每件每平方公尺最高補助3500元，且合計不超過15萬元為限，總經費2千萬元，須於2024年12月2月前完成修繕

各地老舊大樓不時傳出「磁磚雨」災情，危及公共安全。工務局長楊欽富指出，巡查建物結果統計顯示，外牆常有隆起、破損、裂縫、位移及剝落等劣化情形，為督促及協助大樓早日改善完成，首次辦理外牆維護修繕補助。

工務局說明，此案專案的補助對象為本市2008年12月31日（含當日）前取得使用執照之非公有建築物，且為6層以上的公寓大廈，由已完成報備的管理委員會或管理負責人提出申請，須委託開業的丙等以上綜合營造業或土木包工業使用原材質或類似材質，並於12月2日前完成修繕。

高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。圖／高市工務局提供
高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。圖／高市工務局提供

此外，本次補助依實際修繕金額覈實補助，已獲得市府及其他機關申請相同性質的補助不重複補助。有意願申請或對申請程序疑慮的大樓，可於上班時間電洽市府四維行政大樓5樓建築管理處(第五課、第六課)，電話07-3368333北高雄轄區分機2418至2422、南高雄轄區分機2423至2427各轄區承辦人。

申請文件及相關補助資訊可至「市府工務局建築管理處」網頁右方圖示-「113年度高雄市公寓大廈外牆飾材修繕補助專區」（網址：https://build.kcg.gov.tw/）查詢及下載，另市府都市發展局亦有老屋拉皮更新補助，如有需要可上都市更新服務網(https://urbanrenew.kcg.gov.tw)查詢，預算有限，用完會公告截止。

高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。圖／高市工務局提供
高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案最高補助15萬元。圖／高市工務局提供

公寓 建築 老屋 高雄市

延伸閱讀

影／高雄警取締違規騎士管不住嘴 脫口罵「臭淑蠟」反遭蒐證被懲處

影／高雄大貨車闖紅燈輾斃騎機車女居服員 監視器讓駕駛百口莫辯

高雄男騎士撞世運活動拱門意外慘死 主辦方賠償逾303萬

影／高雄林園死亡車禍 女騎士命斷貨車輪下

相關新聞

小琉球垃圾清運8度流標堆積500噸 環境部出招盼解圍

屏東離島小琉球是觀光勝地，島上垃圾全靠船運載送至屏東崁頂垃焚化場，鄉公所去年辦理垃圾清運招標案8次均流標，2月底起暫置場...

最高補助15萬！高雄老屋全國第三多 市府首次補助外牆、修繕條件曝光

高雄市逾30年的老屋60.5萬戶，占比54％，居全國第三。高雄市府今天公布「6層以上公寓大廈外牆飾材修繕補助」方案，每案...

高雄孕婦產檢乘車券使用率低挨轟 社會局：擴大使用範圍

為打造優良生育環境、提升生育率，高雄市府提供每名懷孕婦女28張計程車乘車券，每張面額180元，去年總發送面額達3500萬...

工安輔導員不戴識別證被誤為詐騙 高市議員批不專業

高雄市勞工局遴選志工擔任工安輔導員，免費協助企業辨識、評估及改善工作場所的危害。近日有民眾整修房屋時遇到輔導員來指導，卻...

保母虐童頻傳 議員籲增聘訪視員

近日保母虐童案頻傳，高雄上月初發生5個月大的男嬰洋洋被王姓保母虐待案，訪視員訪視卻無發現異狀，市議員白喬茵昨天質詢指出，...

核三變光電場 地方緊盯水保

將於2025年5月完全停機除役的台電核三廠，台電規畫轉型太陽能綠電，正進行面積55公頃的太陽光電設置工程，恆春鎮代會主席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。