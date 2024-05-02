核三廠除役將變身太陽光電場 恆春鎮代要求做好水保避免汙染

將於2025年5月完全停機除役的台電核三廠，台電規畫轉型太陽能綠電，正進行面積55公頃的太陽光電設置工程，恆春鎮代會主席趙記明不滿台電未與地方充分溝通就施作，今早偕同多位鎮代進廠勘查，要求工地和棄置場做好水土保持和復育，避免汙染周邊龍鑾潭和海水，綠電發電後也要回饋地方；廠方強調開過說明會，水土保持均依法申請並施作，不會影響環境。

恆春鎮代會主席趙記明等鎮代說，大家都知道國家能源轉型政策，當年設置是核能電廠，明年除役後轉型太陽光電，台電理應好好與地方充分溝通說明，但地方卻感受不到溝通誠意，先是完成屋頂型，接著展開大面積的地面型光電工程，關起門來在廠內「偷偷作業」，未免不尊重地方，「黑箱作業」會給人疑慮，造成與地方關係緊張。

核三廠的光電工程是台電再生能源處太陽能光電組負責，趙記明等人進廠勘查工地和棄置場後，要求和候鳥棲地龍鑾潭一路之隔的一處大型工地，要做好水土保持，避免汙染潭水，另處靠近出口水堆置銀合歡的大型棄置場，同樣要求做好復育和水土保持，北區一處早期設置的地面型光電區目前雜草叢生，要求廠方做好環境維護工作，同時要求光電區在商轉後，比照電協金發放回饋金。

台電再生能源處說，核三廠新建太陽能光電工程，2022年8月獲經濟部核發籌設許可，範圍均位於廠內，依程序在施工前取得地方政府同意，去年初於台電南部展示館召開施工前說明會，過程公開透明；屋頂型是既定設置流程，與學校機關作法一致，地面型光電設置依法送審水土保持，不會影響周邊環境，使用土地多是外來入侵種銀合歡肆虐區域；至於光電發電回饋金有法律規定，超過法定的發電度數就會發放。