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高雄半屏山規畫「南側生態廊道」 串連高鐵與蓮池潭

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市府今年將啟動半屏山南側生態廊帶系統縫合規畫，結合左營高鐵科技之心計畫，串連半屏山南側與左營高鐵車站、洲仔濕地、蓮池潭風景區的人行步道與動物生態廊道。圖／高雄市都發局提供
高雄市府今年將啟動半屏山南側生態廊帶系統縫合規畫，結合左營高鐵科技之心計畫，串連半屏山南側與左營高鐵車站、洲仔濕地、蓮池潭風景區的人行步道與動物生態廊道。圖／高雄市都發局提供

北高雄半屏山屬珊瑚礁岩地質，生態系豐富多元，近年因當地S廊道科技發展、路網建設、觀光產業等因素受到衝擊，高雄市府今年將啟動半屏山南側生態廊帶系統縫合規畫，結合左營高鐵科技之心計畫，串聯半屏山南側與左營高鐵車站、洲仔濕地、蓮池潭風景區的人行步道與動物生態廊道，健全北高雄山河生態廊帶系統。

高雄壽山、龜山、半屏山、岡山、月世界等都是高雄珊瑚礁岩地質生態系統重要的一環，其中半屏山位在繁華市區內，是連接此生態廊帶的重要角色，加上因應北高雄半導體Ｓ廊帶計畫，台積電進駐楠梓園區、世運主場館演唱會經濟、左營高鐵科技之心公辦都更等重大計畫，半屏山周邊地區出現再發展契機。

都發局表示，目前規畫將蓮池潭與半屏山南側做串連縫合策略，將半屏山的生態縫補、復育及活化；建築師盧友義指出，過去各界對半屏山的環境定位在自然人文、歷史、交通、觀光、經濟等面向，有著不同的想像與期待，半屏山周邊地區要再發展，必須兼顧生產、生活及生態，採取行動策略進行縫合修補。

在半屏山生態廊帶復育的規畫願景工作坊中，學者認為半屏山不應單獨限縮做自然公園，可採跳島式發展，將文化、生態、自然結合，才能兼顧高雄市民及左營區居民最大公共利益；高鐵左營科技之心公辦都更的提案團隊表達，左營科技之心將打造立體綠化通廊，銜接高鐵站及科技之心大樓群。

高雄市府目前規畫打造高鐵站聯繫半屏山、蓮池潭的友善通道，一路串連至洲仔濕地、原生植物園、舊左營國中、龜山，打造城市生態綠廊系統，半屏山南側生態廊帶規畫已於4月提議優先推動，預計今年下半年進行工程可行性評估及先期規畫。

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