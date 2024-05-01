總額1億 高雄市促產補助啟動增淨零設備利息補助

2024高雄市促進產業發展投資補助申請開跑，總經費額度新台幣1億元，高雄市經發局表示，即日起至7月1日起受理申請，針對廠商更換淨零相關設備也提供利息補助。

經發局今天發布新聞稿表示，今年度高雄市促進產業發展投資補助正式開始受理，促產補助自2013年實施以來，已經累計核准157案、促成984億元投資，創造超過2.2萬個就業機會。

經發局長廖泰翔表示，因應產業趨勢與投資佈局，去年起不僅將半導體、電動車等產業納入補助產業別範圍，針對企業升級或汰換生產設備的成本，也開放申請融資利息補助，鼓勵製程與技術面朝向數位、淨零轉型升級。

廖泰翔表示，促產補助也包含房地租金、房屋稅及新進用勞工薪資，不僅有效減輕業者初期投資成本，也創造更多的就業機會。近年包含德商默克，以及進入仁武產業園區的天正國際，都透過促產補助加速、擴大投資高雄。

德商默克表示，首次於2022年申請市府房地租金、新增進用勞工等補助，隨著半導體產業蓬勃發展，在高雄持續擴增產線的同時，也需要更多人力投入，未來在高雄的半導體材料科技園區整體完工後，將釋出上百個高薪職缺。

天正國際表示，仁武產業園區二廠開發計畫在市府融資利息補助的支持下，同步升級廠房內部生產設備跨足半導體產業鏈，面對碳排放議題，未來機台將導入AIoT聯網技術，加強半導體晶片的測試及包裝速度，促進減碳功能來降低環境污染的風險，並掌握低碳的合作商機。

經發局進一步說明，補助申請標準為策略性產業在高雄新增投資金額達3000萬元以上，或增加本國勞工就業人數30人以上，並符合高市促進產業發展自治條例所列策略性產業即可申請。

此外，由於近年半導體、電動車等，國內外相關材料、設備供應鏈廠商加碼投資高雄，經發局特別針對數位內容、綠色能源、生技醫藥、醫療器材、資通訊、智慧電子、半導體、電動車等產業公告為重點發展產業放寬申請資格，新增投資金額達1000萬元以上或增加本國勞工就業人數10人以上，即可申請。