快訊

公車司機看他一眼哈哈大笑「這樣說」 管中閔樂得合影存證

美官員：北京錯用聯大2758號決議 將台灣排除在國際體系外

許維恩10月大女兒誤食別針吐血 淚崩自責：差點以為要失去你了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沉浸式遊樂園體驗 屏菸特展「我是霸王龍」預售開跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
「我是霸王龍20週年展」預售優惠票起跑。圖／屏東縣府文化處提供
「我是霸王龍20週年展」預售優惠票起跑。圖／屏東縣府文化處提供

今夏最「霸」氣的親子展覽「我是霸王龍20週年展」，6月29日起至9月22日於屏菸1936文化基地展出，將經典霸王龍系列繪本內容轉化為沉浸式遊樂園體驗，預售優惠票今起5月1日開跑，邀請親子一同走進宮西達也的恐龍世界。

屏東縣政府文化處表示，「我是霸王龍20週年展」移展至屏菸10號倉庫，全展區分兩大主題，動態展區「火山遊樂園」，包含多區如平衡挑戰、球池溜滑梯、彈跳床等沉浸式遊具體驗，規畫為森林遊樂園形式，將霸王龍繪本場景自2D轉為4D。不只實體化重現，更能實際碰觸互動，孩子透過五感體驗觀展。

靜態的「紅果子森林」展區，將安排故事屋、小劇場、多媒體互動、著色塗鴉區和作者圖稿展示，延續動態遊樂園展區的序曲，讓觀眾深度了解宮西達也繪本帶來的故事及寓意。

文化處說，「我是霸王龍」來自日本靜岡的宮西達也的作品，以「溫暖」、「幽默」卻又帶著些微的心酸與殘忍深深擄獲讀者的心。作品線條簡潔、用色大膽，且有著高超的構圖技巧，讓恐龍世界彷彿從紙上一躍而出，使讀者能夠身歷其境，更能感受到如電影場面一般的張力表現。至今創作數十冊以上的繪本，屢獲大獎。

「我是霸王龍」系列繪本故事內容淺顯易懂，搭配童趣可愛畫風，在這場遊戲與互動的藝術盛典中，帶領親子體會暖心故事與繪本大師原畫交織的感動。

現場票原價299元，親子券550元；5月1日起至6月28日預售優惠，優惠票每張250元、親子券450元，相關售票資訊請上活動官網https://www.mediasphere.com.tw/或上屏東縣政府文化處、屏菸官網及臉書查詢各線上通路，以及ibon系統購票，喜歡霸王龍的朋友以及宮西達也粉絲趕緊手刀購票。

展覽結合遊戲與五感體驗邀請大小朋友走入宮西達也的恐龍世界。圖／屏東縣府文化處提供
展覽結合遊戲與五感體驗邀請大小朋友走入宮西達也的恐龍世界。圖／屏東縣府文化處提供
我是霸王龍20週年展規劃互動式遊具體驗。圖／屏東縣府文化處提供
我是霸王龍20週年展規劃互動式遊具體驗。圖／屏東縣府文化處提供

延伸閱讀

從剖蚵女工做到五星酒店總座 她帶高雄承億突圍：飯店要像遊樂園

《臺南400-健康福祉展》6/30登場！展區亮點搶先看

六福萬怡「春季線上旅展」搶先登場！住宿券28折、餐券56折、遊樂園57折挑戰市場最低價

政大師生創作有聲動畫繪本 進駐寶藏巖光節

相關新聞

看準駁二450萬旅客…高雄港候工室 變身旅店

興建於1968年的高雄港候工室，原為港務局員工等候上工的臨時住所，3層樓建築後改為員工宿舍，閒置多年後，3年前開始整建，...

雇主找非法移工拆板模罰30萬元 半甲山坡地拍賣抵償

法務部行政執行署屏東分署5月7日舉辦123拍賣會，一名義務人2020年間非法雇用5名越南籍移工從事透天新建案工作，遭查獲...

沉浸式遊樂園體驗 屏菸特展「我是霸王龍」預售開跑

今夏最「霸」氣的親子展覽「我是霸王龍20週年展」，6月29日起至9月22日於屏菸1936文化基地展出，將經典霸王龍系列繪...

高雄里建設費1年10萬 挨批不公

高雄市大小里人口落差大，有的達4、5萬人，有的僅3百多人，但里建設經費卻都一樣1年10萬元，議員批全市890里建設經費採...

雨炸金門 來鳳宮淹水

金門昨突降大雷雨，雨彈狂炸，金門不少地區出現積淹水災情，金城鎮後豐港來鳳宮近年每逢大雨必淹，昨天也不例外，積淹水達成人小...

高雄民政局副局長 陷輔選風波

監察院長陳菊遭檢舉去年12月30日赴高雄舊城教會輔選，國民黨高市議員白喬茵加碼踢爆，不只陳菊及其子弟兵立委李柏毅在場，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。