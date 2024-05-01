沉浸式遊樂園體驗 屏菸特展「我是霸王龍」預售開跑

今夏最「霸」氣的親子展覽「我是霸王龍20週年展」，6月29日起至9月22日於屏菸1936文化基地展出，將經典霸王龍系列繪本內容轉化為沉浸式遊樂園體驗，預售優惠票今起5月1日開跑，邀請親子一同走進宮西達也的恐龍世界。

屏東縣政府文化處表示，「我是霸王龍20週年展」移展至屏菸10號倉庫，全展區分兩大主題，動態展區「火山遊樂園」，包含多區如平衡挑戰、球池溜滑梯、彈跳床等沉浸式遊具體驗，規畫為森林遊樂園形式，將霸王龍繪本場景自2D轉為4D。不只實體化重現，更能實際碰觸互動，孩子透過五感體驗觀展。

靜態的「紅果子森林」展區，將安排故事屋、小劇場、多媒體互動、著色塗鴉區和作者圖稿展示，延續動態遊樂園展區的序曲，讓觀眾深度了解宮西達也繪本帶來的故事及寓意。

文化處說，「我是霸王龍」來自日本靜岡的宮西達也的作品，以「溫暖」、「幽默」卻又帶著些微的心酸與殘忍深深擄獲讀者的心。作品線條簡潔、用色大膽，且有著高超的構圖技巧，讓恐龍世界彷彿從紙上一躍而出，使讀者能夠身歷其境，更能感受到如電影場面一般的張力表現。至今創作數十冊以上的繪本，屢獲大獎。

「我是霸王龍」系列繪本故事內容淺顯易懂，搭配童趣可愛畫風，在這場遊戲與互動的藝術盛典中，帶領親子體會暖心故事與繪本大師原畫交織的感動。