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馬祖唯一室內溫水游泳池 因南竿水情不佳延後開放

中央社／ 連江30日電
位於南竿鄉珠螺村的連江縣立游泳池（圖）為馬祖地區唯一的室內溫水泳池，2024年原定5月1日起開放，但因馬祖水情不佳，將暫緩開放。中央社
位於南竿鄉珠螺村的連江縣立游泳池（圖）為馬祖地區唯一的室內溫水泳池，2024年原定5月1日起開放，但因馬祖水情不佳，將暫緩開放。中央社

原定5月1日開放之連江縣立游泳池，因南竿水情不佳，將延後開放。而日前2度公告募集救生員皆無人報名，連江縣教育處表示，會請處內有救生員證同仁、軍方等管道支援。

連江縣教育處長王禮民今天告訴中央社記者，泳池已清理完畢並做好開放準備，但與自來水廠確認後，廠方建議目前水情緊張不宜開放，故先行暫緩。待梅雨鋒面帶來充足雨水，緩解水情後，即可隨時公告開館。

至於2次公告仍找不到救生員，王禮民強調，已進行第3次公告，盼有興趣且具相關資格民眾應徵，若無募集到適合救生員，將啟動因應方案，包括請處內有救生員執照同仁支援，協請軍方符合資格者支援，或以支付鐘點費用方式，請縣內救生協會人員協助。

除南竿縣立游泳池外，北竿鄉綜合運動場亦附設室外泳池，因無溫水設備僅在夏季開放。北竿鄉長吳金平告訴中央社記者，北竿救生員跟水源都沒問題，預計今年端午節後就會對外開放。

馬祖雖四面環海，但海岸多為無人看管，故在縣內積極爭取下，連江縣首座溫水游泳池落腳南竿鄉珠螺村，並於民國90年完工。北竿鄉綜合運動場室外游泳池則於民國106年正式啟用，2座泳池皆於夏季開放，提供民眾安全戲水與遊憩之空間。

南竿 馬祖

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