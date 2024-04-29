高雄汽電共生減煤會議 市府致力2025脫煤

高雄市長陳其邁今天主持汽電共生減煤會議，強調能源轉型、減煤脫碳「不做不行」，對2025年讓高雄「汽電脫煤」決心不變、立場不變。

環保局發布新聞稿指出，高雄市113年第2次汽電共生鍋爐生煤使用管控研商會議，邀集經濟部產發署、能源署、中油、台電及汽電共生廠業者等協談，會中聚焦能源轉型。

陳其邁表示，為改善空氣品質、響應「2050淨零排放」願景，致力能源轉型、減煤脫炭，盼2025年完成汽電共生廠達成完全脫煤目標。

陳其邁指出，高雄以聯合國永續發展目標（SDGs）為基礎，致力達成「2050淨零排放」策略與願景，輔導業者透過燃料替換（改天然氣或SRF）、改善製程操作或引進「AI智能」提升效率等方法，設法加速減煤、脫煤並改善空氣品質。

陳其邁表示，根據環境部監測數據，高雄目前空氣品質及PM2.5年均值皆為歷年最佳，會持續努力讓高雄成為永續城市，且高雄汽電共生「總用煤量」接近興達電廠4座燃煤機組用煤量，能源轉型、減煤脫碳「不做不行」。

環保局長張瑞琿表示，高雄興達電廠共有4部燃煤機組，1、2號燃煤機組去年底除役，剩下3、4號燃煤機組將在9月30日停發操作許可、轉備用，並要求電廠2025年將燃煤機組完全除役。

至於汽電共生廠部分，已召開7次研商會議；經統計，高雄汽電共生廠2022年減煤60.8萬公噸、2023年減煤52.6萬公噸，合計約減少128萬公噸二氧化碳排放。