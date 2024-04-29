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注意了！高雄美瓏山林道5月6日起施工 每整點放行10分鐘

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
美瓏山林道因施工實施交管，每整點放行10分鐘。圖／林業署屏東分署提供
美瓏山林道因施工實施交管，每整點放行10分鐘。圖／林業署屏東分署提供

高雄市桃源區的美瓏山林道5月月6日起施作工程，將實施交通管制，每天早上8點到下午5點，每整點放行10分鐘直到5月15日。7k以上路段因人工林疏伐作業仍持續至7月2日，維持全線管制。

林業及自然保育署屏東分署自2024年5月6日至2024年5月15日，於高雄市桃源區美瓏山林道（舊名：小關山林道)0K路段施作工程，為維護用路人行車安全，每天上午8點至下午5點以每整點放行10分鐘方式實施交通管制，但竹林農路不受林道管制之影響。

而林道7k以上路段因人工林疏伐作業仍持續至7月2日，維持全線管制，遊客車輛可停放於7K管制站，步行進入林地，請民眾勿靠近工區並注意自身安全。

屏東分署表示，林道施工及人工林疏伐作業期間實施交通管制，維護通行安全，依現場施工情形滾動調整交通管制及發佈訊息。

美瓏山林道5月6日起將實施交管以利道路施工。圖／林業署屏東分署提供
美瓏山林道5月6日起將實施交管以利道路施工。圖／林業署屏東分署提供

交通管制 屏東 桃源

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