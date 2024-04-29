注意了！高雄美瓏山林道5月6日起施工 每整點放行10分鐘

高雄市桃源區的美瓏山林道5月月6日起施作工程，將實施交通管制，每天早上8點到下午5點，每整點放行10分鐘直到5月15日。7k以上路段因人工林疏伐作業仍持續至7月2日，維持全線管制。

林業及自然保育署屏東分署自2024年5月6日至2024年5月15日，於高雄市桃源區美瓏山林道（舊名：小關山林道)0K路段施作工程，為維護用路人行車安全，每天上午8點至下午5點以每整點放行10分鐘方式實施交通管制，但竹林農路不受林道管制之影響。

而林道7k以上路段因人工林疏伐作業仍持續至7月2日，維持全線管制，遊客車輛可停放於7K管制站，步行進入林地，請民眾勿靠近工區並注意自身安全。