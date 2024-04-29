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註銷車牌1年半仍趴趴走 欠款近70萬最大霸王車黑戶高雄落網

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市力姓車主持有的自小客車被註銷車牌1年多，欠款近70萬元，是全國欠款最多的霸王車黑戶，高雄市區監理所今日會同警方查獲。圖／高雄市區監理所提供
高雄市力姓車主持有的自小客車被註銷車牌1年多，欠款近70萬元，是全國欠款最多的霸王車黑戶，高雄市區監理所今日會同警方查獲。圖／高雄市區監理所提供

高雄市一輛由力姓車主持有的自小客車，被註銷車牌1年多卻仍在路上趴趴走，欠下近70萬元的罰款及規費，是全國欠款最多的霸王車黑戶。高雄市區監理所透過智慧系統，今日會同警方在鳳山將他查獲，後續將由各單位催繳相關款項。

該車於2022年11月初遭註銷號牌，累積1000多筆違規罰單及停車費未結，金額近60萬元，加上強制汽車責任保險、燃料費、違反稅費等規費近9萬元費用未結清，合計近70萬元。力姓車主至今已有2次註銷號牌紀錄，還有2次酒駕紀錄。

監理所利用「註銷號牌車輛定位系統」，自動追蹤鎖定「霸王車」行駛軌跡，今日會同警方成功查獲，並依道路交通管理處罰條例處3600元至1萬800元罰鍰。

監理所也同時查獲一輛陳姓車主持有的自小客車，2023年11月初遭註銷號牌，目前貸款仍未清償，有約300筆違規未結，金額近17萬，加上燃料費、違反稅費、強制險等近2萬元費用未繳清，且有1次酒駕紀錄。

據統計，高雄市有4000多輛汽車已遭註銷車牌卻仍在使用。監理所強調，這些車輛未經檢驗合格上路，且未投保強制險，對道路交通安全是一大隱患，且積欠各類稅費，更是有違社會公平正義。

監理所表示，會先針對欠款10萬元以上的霸王車大戶進行追查，查獲後由各單位催繳，若再不繳款則交由行政執行署執行。監理所呼籲，車主務必依行車執照指定日期完成驗車，若車輛牌照遭註銷應盡速將車牌繳回公路監理機關，勿使用註銷牌照行駛道路，以免受罰。

車主 酒駕 高雄市

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