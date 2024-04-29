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北美屏東鄉親會熱烈接待 恆春民謠團紐約即興創作

中央社／ 屏東縣29日電
4月28日，恆春民謠藝師團在法拉盛北美台灣屏東鄉親會年會，演出「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇。 圖／許振輝提供
4月28日，恆春民謠藝師團在法拉盛北美台灣屏東鄉親會年會，演出「半島風聲 相放伴」民謠音樂劇。 圖／許振輝提供

恆春民謠前進美國，28日屏東縣長周春米與民謠藝師團到第2站紐約進行交化交流，受到北美台灣屏東鄉親會熱烈歡迎，僑界、政界近300人同歡，民謠傳藝師更就現場情況即興創作，充滿溫馨情懷。

周春米表示，今年在文化部協助下，帶著7名加起來超過500歲的阿公阿嬤到美國「唱乎世界聽」，演出傳唱百年恆春民謠，還結合音樂劇表演形式，除民謠傳藝師外，也有2名學生參與演出。

周春米說，恆春民謠在地扎根，開枝散葉，曾創下千人傳唱紀錄，寫下不朽傳奇；恆春民謠是讓屏東站上世界舞台的重要音樂文化，盼持續一步步向世界發聲，分享給更多人。

屏東縣政府文化處今天發布新聞稿指出，北美台灣屏東鄉親會28日在東拉瓜迪亞喜來登酒店舉行21週年年會暨歡迎晚會，邀請周春米及恆春民謠團出席。

北美台灣屏東鄉親會會長丁作輝致詞表示，感謝周春米帶領恆春民謠團，不遠千里來參加5月亞裔傳統月演出，將獨特屏東文化介紹給紐約民眾。

會中周春米親筆簽名1把月琴致贈丁作輝，藝師們也上台獻唱多曲民謠，讓鄉親一同感受來自家鄉的音樂。

恆春民謠團林秋月、徐吉福2人將四季春與思想起，即興創作演出，以台語吟唱「阮對台灣恒春半島來，欲講故鄉兮故事予恁知，時間空間無阻礙，咱攏總是台灣來，美國阮雖然無熟識，有恁置遮企在在，文化交流展和諧，感謝北美台灣屏東鄉親會兮疼愛」，歌聲傳達溫馨情懷。

晚會出席者有紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、美國眾議員Grace Meng、紐約市皇后區長Donovan Richards Jr.等多名紐約僑界、政界人士，近300人齊聚一堂、氣氛熱絡。

周春米 恆春

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