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高雄推住宅資訊整合平台 查詢社宅訊息更便利

中央社／ 高雄29日電

高雄近年推動社會住宅，考量未來戶數增多，資訊量也增加，都發局推出「高雄市住宅資訊整合平台」供民眾查詢，今天舉辦成果發表會，希望降低民眾及政府間的資訊落差。

都發局今天在凱旋青樹社會住宅共享空間舉行「高雄市住宅資訊整合平台」成果發表會，都發局長吳文彥、內政部國土管理署署長吳欣修等人出席。

吳文彥致詞表示，過往國宅時期資訊較為封閉，政府除了興建社宅提供給民眾，更打造資訊整合平台，讓政府服務更便民；希望藉由平台降低民眾及政府之間的資訊落差。

都發局表示，高雄推動社會住宅，未來戶數越來越多，資訊量也越大，透過「高雄市住宅資訊整合平台（https://khouse.kcg.gov.tw/KHOUSEEW）」可讓民眾享受更好服務，也更了解各社宅興建進度，及住宅大數據統計應用相關資訊等。

成果發表會邀請都市發展及不動產相關領域的專家學者，深入探討住宅發展政策、城市居住品質提升等議題，分享各自研究成果和實踐經驗。

其中，國立屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩針對國內外社會住宅政策、台灣及高雄市社會住宅政策現況、資訊化管理重要性與必要性等進行剖析和分享，為與會者帶來理論和實踐建議，激發參與者對住宅發展的思考和探索。

社宅 社會住宅 高雄市

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