高雄「美瓏山林道」施工 5月6日起白天交管整點放行

高雄桃源區「美瓏山林道」（舊名小關山林道）0k路段自5月6日至15日施工，每天上午8時至下午5時以每整點放行10分鐘方式實施交管，竹林農路部分不受林道管制影響。

林業及自然保育署屏東分署發布訊息表示，林道7k以上路段因人工林疏伐作業，維持全線管制至7月2日，遊客車輛可停放於7k管制站，步行進入林地，請民眾勿靠近工區並注意自身安全，後續將依現場施工情形滾動調整交通管制。

屏東分署指出，「美瓏山林道」位於高雄市六龜區及桃源區，屬高屏溪流域集水區範圍、荖濃溪事業區林道，自南橫公路寶來為起點，途經荖濃溪事業區97至104林班，可聯繫寶來、富園、小關山地區。

林道原計畫修築長度約為33公里，民國68年後因業務需要計畫繼續延伸20公里，以開發荖濃溪事業區95及96林班天然林木資源。